La compagnie XL Airways arrête la vente de billets et demande son placement en redressement judiciaire

Après Aigle Azur, c’est au tour de la compagnie XL Airways de demander son placement en redressement judiciaire en raison de difficultés financières. "Depuis plus d'un an, la direction a négocié avec plusieurs repreneurs. Ces négociations n'ont pas abouti et la compagnie doit aujourd'hui se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Bobigny", a expliqué l’entreprise spécialisée notamment dans les vols vers les Caraïbes et La Réunion dans un communiqué.

Toutes les ventes de billets stoppées ce jeudi

La compagnie a arrêté de vendre des billets à compter de ce 19 septembre et invite les passagers qui avaient déjà réservé à vérifier si leur voyage est ou non maintenu sur son site internet. "Les vols du week-end sont maintenus. Certains vols étant susceptibles d’être annulés à partir du 23 septembre, les passagers sont invités à vérifier le statut de leurs vols, notamment les passagers effectuant un vol retour après cette date", peut-on lire sur www.xl.com. Un numéro vert a également été mis en place : +33.3.51.86.00.51.

"L'objectif est d'assurer le versement des salaires et d'enclencher rapidement la recherche d'un repreneur sous la direction du tribunal de commerce de Bobigny", a indiqué la société. Basée à Paris - Charles de Gaulle, XL Airways emploie 570 collaborateurs et transporte chaque année près de 700.000 passagers sur quatre continents.