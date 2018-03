Jonches, Auxerre, France

Pourquoi faut-il supprimer ce passage à niveau

Tout simplement parce qu'il fait partie des plus dangereux de France selon un classement national établi par le Ministère des transports et SNCF Réseau. Ce classement répertorie les 15 500 passages à niveau du pays et met l’accent sur cent soixante-trois d'entre eux qui doivent être sécurisés en priorité. Le passage à niveau numéro 19 de Jonches en fait partie. Ce dernier permet à la RN77 qui relie Auxerre et Troyes de franchir la ligne SNCF Laroches-Auxerre. Une route très fréquentée avec 15 000 passages par jour dont de nombreux poids lourds.

Et puis ce qui a accéléré le mouvement ce sont plusieurs accidents graves : En janvier dernier, une mère et son fils ont perdu la vie sur ce passage à niveau. En 2010, une collision avec un bus scolaire avait fait 18 blessés. Un an plus tard, fin 2011, la sécurité avait été renforcée avec des feux clignotants et un radar mais aujourd’hui encore ces mesures ne dissuadent pas les automobilistes puisque une soixantaine d'infractions sont constatées chaque mois à cet endroit.

Deux projets de déviation sont envisagés

Dans les deux cas, il s'agit de créer une nouvelle route entre l’entrée Nord de Jonches et la RD84 à Monéteau avec la construction d'un pont pour faire passer les voitures au-dessus de la voie ferrée. Parallèlement, une passerelle permettra aux piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite de la franchir en toute sécurité. Des projets qui coutent cher : dix-huit millions d’euros financés à 100% par l’Etat.

Comment se déroule la concertation

Elle a commencé mi-mars pour se terminer le 15 avril. Le but est d'informer, échanger et de recueillir les questions et avis de la population. Tous les sujets peuvent être abordés : Le tracé, l'environnement et le cadre de vie. Par exemple, est-ce que le passage de voitures et camions supplémentaires va engendrer des nuisances sonores et comment y remédier.

Comment faire pour donner son avis

Plusieurs possibilités : Participer aux réunions publiques. Après Laborde mercredi 21 mars au soir, la seconde est programmée le 28 mars à 18h30 au foyer municipal de Monéteau. Vous pouvez aussi vous rendre en mairie de Monéteau, Venoy et d'Auxerre ou un dossier d'information est à votre disposition, vous pourrez y consigner vos remarques sur un registre. Il est également possible d’envoyer un mail ou un courrier à la direction régional de l'environnement. Jonches-suppressionpn19@developpement-durable.gouv.fr

Par courrier : « Concertation Jonches- Suppression du PN19 » DREAL Bourgogne-Franche-Comté 21B rue Alain Savary CS31 269 25005 Besançon

Si tout va bien, les travaux devraient commencer fin 2019 pour une déviation opérationnelle en 2021.