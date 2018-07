C'est la suite de la concertation publique sur la 2ème ligne de tramway, à Tours, qui a pris la forme de réunions publiques et de contributions sur internet ou dans des registres déposés dans les 22 mairies : le garant de la concertation tire un premier bilan avant celui de la Métropole à la rentrée

Indre-et-Loire, France

La concertation publique sur la future deuxième ligne de tramway à Tours a duré du 18 avril au 8 juin. Elle a pris des formes multiples, notamment cinq réunions publiques et la possibilité de laisser des contributions écrites sur internet ou dans des registres laissés dans les 22 mairies de la Métropole Tours Val-de-Loire. Les contributeurs ont pu se prononcer sur certains points du tracé, même si d'autres points n'étaient pas soumis à la discussion, comme par exemple le fait que cette deuxième ligne aille de La Riche à Chambray-les-Tours.

Le garant de cette concertation publique a mis en ligne un rapport de 28 pages dans lequel il synthétise les enseignements des 600 messages des internautes.

Le passage par l'hôpital Trousseau ne fait pas débat, mais les options Béranger/Royer divisent les internautes

Faire passer le tram près de l'hôpital Trousseau, à Chambray-les-Tours fait l'unanimité ou presque chez les contributeurs. En revanche, les internautes sont très partagés à propos du fait de faire passer le tramway par le boulevard Béranger ou le boulevard Jean Royer : 30% d'entre eux se prononcent pour Béranger. 28% en faveur de Jean Royer. Le garant estime donc que la Métropole devrait relancer un débat sur ce sujet, en présentant les avantages et inconvénients de chaque option.

Beaucoup d'internautes regrettent que la 2ème ligne n'aille pas à Saint-Pierre-des-Corps

Autre élément marquant : un internaute sur quatre remet en cause le tracé proposé : Ils sont notamment 22% à écrire qu'il aurait fallu que la concertation porte sur une éventuelle desserte de St-Pierre-des-Corps et de sa gare TGV.

Le garant écrit par ailleurs que "toutes les réunions publiques ont réuni un public nombreux, supérieur à celui attendu". Une lecture qui peut paraître surprenante quand on sait que les cinq réunions publiques organisées à Tours, Joué-les-Tours, la Riche, St Pierre-des-Corps et Chambray-les-Tours n'ont attiré que 960 personnes, au total, alors qu'il y a près de 300 000 habitants dans la métropole.

Les élus de la Métropole présenteront leur propre bilan de cette concertation à la rentrée

Le garant précise que Tours Métropole Val de Loire est en train de faire son propre bilan des observations et propositions des participants à cette concertation en tenant compte de toutes les contributions : les 626 envoyées par Internet, mais aussi les 581 avis laissés dans les registres déposés dans les 22 mairies et les 24 courriers reçus. Les 145 questions-réponses échangées lors des réunions et ateliers publics vont aussi être synthétisées. Ce bilan complet devrait être présenté en septembre.

La construction de la deuxième ligne de tramway devrait être lancée en 2022, pour une mise en service en 2025.