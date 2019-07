La conduite dangereuse sur les autoroutes est en augmentation

La conduite des automobilistes se dégrade sur les autoroutes selon un inquiétant rapport publié ce jeudi par la Sanef, la société qui gère les autoroutes du Nord et de l'Est de la France. L'utilisation du téléphone, l'excès de vitesse et le non-respect des distances sont en augmentation.

Presque la moitié des véhicules roulent trop vite

Après deux années de baisse, les excès de vitesse sont en hausse avec 43% des véhicules qui roulent au-dessus des limitations en vigueur. En 2018, ils étaient 38%.

La Sanef précise également qu'ils sont de plus en plus nombreux à dépasser la barre des 150 km/heure. En effet, 4% des utilisateurs de l'autoroute roulent à cette vitesse. "On peut penser que cette augmentation est liée au phénomène de dégradation des radars, auquel on a assisté depuis novembre dernier" indique sur franceinfo, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.

Sur les cinq dernières années, la vitesse excessive est à l'origine d'un accident sur sept.

Le risque d'accident est amplifié par le non-respect des distances de sécurité qui est également en hausse. Ils sont en effet 11% à rouler "trop vite" et "trop près" sur l'ensemble des voies. Ce constat est pire sur la voie de gauche puisqu'ils sont 19% à le faire. Ce sont les plus mauvais résultats enregistrés depuis 2012.

Emmanuel Barbe estime "qu'il y a un phénomène de relâchement de la part des automobilistes."

Le portable, la mauvaise habitude des automobilistes

Depuis 2015, année où le gouvernement avait interdit l'utilisation des casques et kits oreillette, l'utilisation du portable a presque doublé chez les conducteurs. Ils étaient 3,7 % en 2015, ils sont aujourd'hui 6% d'entre eux à l'utiliser fréquemment sur l'autoroute.

Les poids lourds, mauvais élèves

Le comportement des conducteurs de poids lourds est tout aussi inquiétant. Ils sont plus de 15% à tenir leurs téléphones en mains lorsqu'ils conduisent, ce qui se ressent dans les écarts faits sur la route.

Le rapport de la Sanef indique que 21% des poids lourds débordent sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur l'autoroute A13 par exemple, il y a un écart sur la bande blanche de cette bande d'arrêt d'urgence toutes les deux minutes et une franche intrusion toutes les treize minutes.

Un constat qui inquiète dans la mesure où de plus en plus d'accidents se produisent sur cette voie de sécurité et concernent des véhicules arrêtés ou des piétons.