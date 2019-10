La construction d'un échangeur d'autoroute dans le Nord Drôme crée la discorde dans le village de Bren

Bren, France

Des panneaux ont fleuri à l'entrée du village et donnent le ton : "déviation devant l'école NON". Une des options, c'est effectivement une route qui passerait en souterrain près de l'école.

Le tracé de déviation avec un souterrain près de l'école de Bren (Drôme) - Capture écran bulletin municipal Bren

Des parents d'élèves craignent des nuisances sonores et un manque de sécurité. "Ce n'est pas rassurant une déviation près d'une école. C'est toujours mieux chez les autres...même si chez les autres, c'est aussi chez quelqu'un" souligne une maman.

Autre option : une déviation qui passe au large du coeur du village, à l'ouest, mais ronge 15 hectares de terres agricoles et dégrade l'environnement de ceux qui y ont une maison, au calme.

Tracé de déviation à l'ouest du village du Bren (Drôme) - Capture écran bulletin municipal Bren

Autre option de déviation à l'ouest du village de Bren (Drôme) - Capture écran bulletin municipal Bren

Deux associations se sont créées sur la commune. "La résistance est vive" explique le maire Serge Debrie. Lui aussi se serait bien passé de ce dossier :"depuis 6 ans, nous travaillons à créer du lien entre les habitants, à améliorer le cadre de vie. Là, avec ce demi-échangeur d'autoroute, on nous annonce 3 000 véhicules supplémentaires, donc on sera en 2025 à 6 800 véhicules par jour. C'est une grosse pollution qui va nous tomber dessus et qu'on va devoir gérer au mieux."

Des panneaux d'opposition à une déviation pas loin de l'école de Bren (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le maire de Bren va créer une commission déviation avec des représentants des associations. Il travaille aussi avec le Département, maître d'oeuvre sur la déviation, pour envisager des variantes de tracés. Il se donne jusqu'à décembre pour trouver un consensus.

Le financement de la déviation lui est à la charge du Département. Entre 5 et 8 millions d'euros selon le projet retenu.