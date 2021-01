La construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Deauville débute

"Ça fait presque 15 ans qu'on parle de la reconstruction d'une nouvelle aérogare", s'exclame le maire de Deauville Philippe Augier. Cette fois-ci, c'est fait. La première pierre du nouveau bâtiment a été posée jeudi 14 janvier par plusieurs élus. Plus vaste que l'actuelle (3 800 m² contre 1 750 m²), la nouvelle infrastructure va permettre à l'aéroport de Deauville-Normandie, situé à Saint-Gatien-des-Bois, de poursuivre son développement.

En 2019, 134 621 passagers avaient fréquenté l'aéroport, pour ses différentes activités : vols charters, aviation d'affaire ou transport de chevaux. Le nouveau bâtiment sera construit à côté de l'actuel, ce qui ne doit pas perturber l'activité pendant les prochains mois.

Le début de la construction tombe à un moment très particulier pour le milieu de l'aviation, avec une forte chute des activités liée à la crise sanitaire. Mais la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire Léa Lassarat est confiante, "on sait que le trafic aérien va reprendre."

Les particuliers ont besoin de voyages, les entreprises également. Les Français ont épargné, ils ont envie de voyager dès que ce sera possible donc on espère que même avant la fin de la construction de l'aérogare, on pourra repartir sur de très beaux chiffres.