La coopération Deutsche Bahn-SNCF fête son deux millionième passager de l'année, un record

Par Aude Raso, France Bleu Alsace

Avec près de 17 millions de passagers depuis sa création il y a dix ans, la coopération franco-allemande sur la LGV est-européenne marche de plus en plus fort et bat un record de fréquentation en 2017.