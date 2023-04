La coopérative lotoise Railcoop "suspend" son activité de fret ferroviaire

"L'équilibre économique sur le fret en Occitanie prend beaucoup plus de temps que prévu", confiait Nicolas Debaizieux le directeur général de Railcoop sur France Bleu Occitanie le 3 avril dernier. Ce mardi, la coopérative lotoise confirme à l'AFP suspendre son activité de fret ferroviaire, déficitaire, pour se concentrer sur le lancement de ses trains de passagers entre Bordeaux et Lyon .

ⓘ Publicité

Selon Nicolas Debaisieux, le directeur général de Railcoop interrogé par le magazine spécialisé Ville, Rail & Transports (VRT), la fin d'un contrat de transport de bois, le 30 avril, "représentait une opportunité pour modifier (la) stratégie" , la coopérative ne pouvant pas continuer à exploiter ces services fret à perte.

Un équilibre économique difficile à trouver

Le 3 avril dernier sur France Bleu Occitanie, Nicolas Debaizieux expliquait les difficultés du marché de fret : "L'infrastructure n'est pas de très bonne qualité. On va sur des territoires où pendant très longtemps il n'y avait plus de fret ferroviaire, ça veut dire que les infrastructures ne sont pas forcément en bon état donc ça péjore un peu les services. Après, il y a aussi la bonne articulation avec le routier qui est parfois difficile à trouver."

Railcoop veut se concentrer sur le transport de voyageurs

Railcoop fait rouler des trains de marchandises depuis novembre 2021 mais souhaite se lancer dans les trains de passagers dès 2024. "On a lancé le fret pour nous préparer sur les voyageurs parce que le voyageur a des exigences plus fortes. Le fret ferroviaire, jusqu'à présent, nous a permis de roder notre processus industriel dans la perspective de lancer le voyageur", disait Nicolas Debaizieux en début de mois.

Railcoop possède déjà des trains pour lancer, l'an prochain, le transport de voyageurs. "On a les trains, on a négocié avec SNCF Réseau les sillons de circulation c'est-à-dire qu'on sait qu'on pourra circuler sur le réseau. Il nous manque 4 millions d'euros pour boucler la rénovation des rames. Cela peut paraître beaucoup mais c'est déjà ce qu'on a levé l'an dernier donc on a l'espoir d'y arriver cette année", expliquait Nicolas Debaizieux sur France Bleu Occitanie au début du mois.