La coopérative lotoise Railcoop attend le feu vert des banques pour se lancer pleinement

L'entreprise ferroviaire basée à Figeac va devoir lever des fonds pour lancer sa ligne Bordeaux-Lyon. Elle manque aujourd'hui de moyens pour acheter et rénover les trains qu'emprunteront les voyageurs sur cet axe.

Le projet de Railcoop verra-t-il le jour ? La coopérative ferroviaire basée à Figeac (Lot) va en tout cas devoir lever des fonds pour pouvoir acheter puis rénover les huit trains nécessaires au lancement de sa ligne Bordeaux-Lyon. Les dirigeants de l'entreprise l'ont annoncé lors d'une conférence de presse, ce jeudi 19 mai à Clermont-Ferrand.

D'ailleurs, Railcoop n'avance plus de date de lancement pour cette ligne, dans l'attente d'une clarification de la situation. Elle a d'abord été annoncée pour juin, puis pour décembre 2022. La coopérative a signé un accord avec SNCF Voyageurs et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour racheter neuf autorails d'occasion. Elle en a pour le moment acquis deux, dont un sera démantelé pour fournir des pièces détachées à sa future flotte. Des trains qui doivent être transférés aux ateliers ACC M à Clermont-Ferrand.

Mais "aujourd'hui, la poursuite de l'acquisition des rames est cautionnée au bouclage du tour de table financier", a expliqué la directrice générale déléguée Alexandra Debaisieux. Des négociations sont en cours avec des banques. "Certaines d'entre elles nous ont donné des accords de principe, mais il faut qu'on arrive à finaliser tout ça", a-t-elle ajouté, disant avoir "bon espoir que les choses atterrissent rapidement".

Aucune date de lancement

"Pus ça traîne, et plus la mise en service effective de la liaison Bordeaux-Lyon sera retardée" indique la dirigeante. "L'enjeu, c'est de démarrer au plus vite le service", a souligné le directeur général Nicolas Debaisieux, qui rappelle que la coopérative aux 12.000 sociétaires n'a bénéficié d'"aucune subvention publique".

La petite compagnie lotoise compte proposer deux allers-retours par jour entre Bordeaux et Lyon, avec des arrêts à Périgueux, Limoges, Montluçon et Roanne, en 7 heures 30 environ. Cette liaison transversale a été abandonnée par la SNCF en 2014.

Railcoop fait déjà circuler depuis novembre dernier des trains de fret entre Viviez-Decazeville (Aveyron) et Saint-Jory (Haute-Garonne), au nord de Toulouse.