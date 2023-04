La coopérative Railcoop ouvre sa deuxième ligne de frêt en Occitanie

C'est une entreprise de la région qui veut réinventer le train. Railcoopest une coopérative dont le siège est à Figeac, dans le Lot, avec une trentaine de salariés. C'est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif de France. Elle a 14.000 sociétaires, plus de 80% de particuliers mais aussi des entreprises et des collectivités territoriales. Railcoop fait rouler des trains de marchandises depuis un an et demi, mais souhaite se lancer dans les trains de passagers dès l'année prochaine. Nicolas Debaizieux, le directeur général de Railcoop était l'invité de la Nouvelle Eco ce 3 avril.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : Que transportez-vous dans ces trains de marchandises ?

Nicolas Debaizieux : Actuellement, nous transportons du bois pour faire de la pâte à papier (NDLR : pour l'usine de cellulose de Saint-Gaudens). Depuis un an, il y a un train par semaine entre le Lot et Saint-Gaudens. C'est vrai que c'est compliqué, car l'équilibre économique du frêt prend beaucoup plus de temps que prévu, alors que nous avons énormément de demandes en Occitanie. Cela prend du temps pour être mis en place.

Que manque t-il ?

Il faudrait déjà une infrastructure de meilleure qualité, dans des territoires où pendant longtemps il n'y a plus eu de frêt ferroviaire. Ensuite, il faudrait une bonne articulation avec le routier.

Vous avez aussi pour objectif d'ouvrir une ligne pour les voyageurs entre Bordeaux et Lyon en 2024. Où en êtes-vous ?

L'offre voyageurs est différente, des exigences plus fortes que le frêt. Avec le frêt ferroviaire, et bien que nous n'ayons pas trouvé l'équilibre économique; nous avons pu rôder notre processus industriel, nous préparer pour l'offre voyageurs. On a déjà les trains, on a négocié avec SNCF Réseaux les sillons de circulation. Il nous manque encore quatre millions d'euros pour boucler la rénovation des rames. C'est beaucoup mais c'est ce que nous avons déjà levé l'an dernier".

Railcoop propose des parts sociales à 100 euros et envisage aussi d'ouvrir un jour une ligne entre Toulouse et la Bretagne, sans passer par Paris.