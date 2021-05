La coque d'un pétrolier à la dérive au large du Cotentin

C'est une opération délicate qui a été engagée dès lundi 3 mai dans la soirée pour reprendre le contrôle de la coque d'un pétrolier remorqué au large du Cotentin. Il était 21h45 lorsque le Centre de surveillance (CROSS) Jobourg a été informé de la rupture du système de remorquage reliant le remorqueur Christos XXIV à la coque du pétrolier Varzuga, en cours d'acheminement vers un chantier de déconstruction en mer Méditerranée. Le pétrolier long de 160 mètres se trouvait alors au niveau du dispositif de séparation des Casquets, environ 40 miles au Nord-Ouest de Cherbourg.

Navire à la dérive toute la nuit

Le navire se retrouve alors à la dérive, en zone britannique, mais l'état de la mer et le vent ne permettent pas d'envisager un d'intervention. Le pétrolier, vide de tout chargement et inoccupé va donc dériver vers l’Est et se retrouve mardi matin en zone de responsabilité française. La décision est alors prise de faire intervenir une équipe d'évaluation et d'intervention à bord pour analyser l'état de la coque du Varzuga et vérifier qu'elle est en mesure de supporter un nouveau remorquage. Un inspecteur de la sécurité des navires basé à Caen est également mobilisé et amené à bord du navire via l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale.

Mise à l'abri au large de Barfleur

En fin d'après-midi mardi, la décision est finalement prise de faire remorquer la coque du pétrolier Varzuga par le remorqueur Abeille Liberté qui, aux vues des conditions météorologiques dégradées, va se positionner en sécurité à l’abri au large de Barfleur. Le remorquage devrait durer toute la nuit jusqu'à mercredi matin. Dans la foulée, seront étudiées les possibilités de reprise du remorquage par le Christos XXIV en direction de la Méditerranée.