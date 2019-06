La Corniche de Marseille réservée aux vélos ce dimanche

Marseille, France

Plusieurs milliers de personnes sont attendues ce dimanche sur la Corniche de Marseille. Pour l'occasion, les voitures et tous les 2 roues motorisés sont interdits sur cet axe. Vue mer, sans un bruit ou presque : c'est la 14e édition de la fête du vélo, à l'initiative du collectif "Vélos en Ville". Point d'orgue de ces festivités : l'inauguration de la toute nouvelle piste cyclable.

La nouvelle piste cyclable inaugurée, et bientôt de l'Estaque aux Goudes ?

Le collectif Vélos en Ville propose un programme dense, pour les enfants comme pour les plus grands : animations, démonstrations, et concerts toute la journée. Vous aurez notamment la possibilité d'essayer toute une série de vélos.. qu'ils soient électriques ou complètement sortis de l'imagination, tous plus farfelus les uns que les autres. Le programme complet est à retrouver ici, sur le site du collectif "Vélos en ville".

"ça change complètement le rapport qu'on peut avoir avec la Corniche quand on la pratique à vélo . Hier, c'était la peur au ventre. Aujourd'hui c'est plaisir maximum" Cyril Pimentel, coordinateur du collectif "Vélos en ville"

Les "derniers coups de pinceaux" avant l'inauguration de la piste cyclable sur la Corniche de Marseille, ce dimanche © Radio France - Tony Selliez

C'est aussi le jour de l'inauguration officielle de la nouvelle piste cyclable de la Corniche. Elle mesure un peu plus de 2 kilomètres, et elle est suffisamment large pour être bidirectionnelle (empruntée donc dans les 2 sens). La réalisation est une belle victoire déjà pour le collectif "Vélos en ville", mais elle va encore gagner du terrain sur la ville, et le projet est impressionnant : "au Sud elle se continue avec l'avenue G. Pompidou puis le Parc Borély, explique Cyril Pimentel ; au Nord elle va s'agrandir très prochainement devant les Catalans. On travaille avec la Métropole pour aménager le Boulevard Charles Livon. On a déjà aménagé les voies de bus sur le Vieux port pour les vélos ; ça continue vers la Joliette. Et en fait, ce qu'on espère, c'est une "piste cyclable du grand Littoral, qui irait de l'Estaque jusqu'aux Goudes. On y travaille. La Corniche, c'est une étape."

Un système de convergence

Pour s'y rendre, déjà, tout un symbole : le collectif vélos en ville vous invite à rejoindre la Corniche à vélo bien sûr, mais justement plusieurs parcours sont organisés, avec de multiples points de rendez-vous .Exemple : 8h30 à l'Estaque, à l'arrêt de bus Espace Mistral, le convoi récupère ensuite au passage d'autres cyclistes à Mourepiane à 9h moins 10, puis à 9h15 place de la Joliette.. 9h30 sous l'ombrière du Vieux Port Mais à 9h30 aussi la gare St-Charles par exemple va réunir d'autres cyclistes, venus de la Friche de la Belle-de-mai, de Ste-Marthe ou encore des Chartreux.. et même d'Arles et de Miramas. Même système au David, à 10h30. Certains vont venir d'Aubagne, de Gémenos, de Mazargues ou de Pastré. Bref, toute une série de circuits, comme une toile d'araignée dans tout Marseille. A vous de vous greffer à ces convois, et l'objectif bien sûr ensuite c'est de gagner La Corniche, et d'y réunir tout le monde.