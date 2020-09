Nouvelle phase de travaux sur la Corniche à Marseille, les habitants agacés par les bouchons

C'est (re)parti pour les travaux sur la Corniche Kennedy à Marseille. Le chantier de rénovation commencé il y a deux ans, entame sa troisième phase. La plus longue. Près de 600 mètres de béton, de bitume, de pistes piétonne et cyclable à refaire, à rafraîchir entre le vallon de l'Oriol et la pointe du Roucas Blanc, des deux côtés de la plage des prophètes.

C'est tout bouché de 7 h 30 à 9 heures et de 16 heures à 19 h 30. Tous les matins et tous les soirs. C'est l'enfer !

— Nicolas, agent de sécurité d'une résidence sur la Corniche

Du côté de la Métropole Aix-Marseille qui finance les 23 millions de travaux, on assure que tout est mis en place pour limiter au maximum les nuisances dues au chantier. "Si vous remarquez, côté terre on a laissé la place pour que les voitures puissent se garer, explique Solange Biaggi, l'élue chargée de la voirie et des mobilités, côté mer, on a laissé la place pour que les piétons, vélos, trottinettes, puissent aussi circuler et on laisse une voie de circulation aller et retour en place. Mais c'est sûr que c'est un mal pour un bien. Cette Corniche avait eu quelques rénovations mais rien sur le fond. Les derniers travaux de cette Corniche Kennedy c'est 1968 quand même".

Cette troisième des travaux est programmée jusqu'à la fin avril 2021. Pour une Corniche, toute neuve, les Marseillais devront patienter encore deux ans. La fin du chantier (une quatrième phase est prévue entre octobre 2021 et mai 2022, après une pause estivale), c'est pour le printemps 2022.