Paris : la coronapiste de la rue de Rivoli s'installe de manière durable

En mai 2020, au moment du premier confinement, plusieurs coronapistes à destination des cyclistes avaient vu le jour à Paris. Près d'un an et demi plus tard, elles commencent à être pérennisées. Comme sur la rue de Rivoli, où les travaux d'aménagement ont commencé ce lundi.

"J'ai redécouvert la rue, c'est vraiment trop bien !". Sur son vélo, Laeticia emprunte tous les jours la coronapiste de la rue de Rivoli pour se rendre à son travail. Auparavant munie d'une simple piste cyclable sans séparation en dur avec les voitures, l'une des plus célèbres rue de Paris s'est transformée en coronapiste en mai 2020, au moment du premier confinement.

Une voie réservée aux cyclistes et aux trottinettes plus larges, avec des plots jaunes qui les séparent de la route, et un marquage au sol de la même couleur. Empruntée par près de 2 millions de cyclistes l'an dernier, deuxième piste la plus fréquentée de Paris, la rue de Rivoli va être pérennisée et devenir une sorte d'"autoroute du vélo".

Le premier tronçon jusqu'à la place des Pyramides achevé avant Noël

Ce lundi, des travaux ont donc commencé : marquage au sol refait, installation de poteaux noirs à mémoire de forme au bord de la piste pour la distinguer de la route. Au total près de 4,5 kilomètres vont être aménagés. Jusqu'aux vacances de Noël, ces travaux vont concerner la partie de la piste allant de la place de la Concorde jusqu'à celle des Pyramides. A partir de la rentrée de janvier, en fonction des conditions climatiques, les travaux reprendront pour la seconde partie jusqu'à la place de la Bastille. Suivront ensuite la pérennisation des autres coronapistes, comme sur l'avenue de la République ou celle du Faubourg Saint Antoine. Montant total de l'opération : 80 millions d'euros.

Les marquages au sol sont refaits © Radio France - Florent Vautier

Objectif affiché de la municipalité d'Anne Hidalgo, réduire la circulation de transit dans l'hypercentre de Paris. "La rue de Rivoli était une autoroute en plein cœur de Paris", explique David Belliard, adjoint en charge de la mobilité. "Avec tout ce que ça charrie en terme d'insécurité, de bruit et de pollution de l'air."

Les commerçants mécontents

Mais certains commerçants croisés rue de Rivoli ne cache pas leur agacement face à cette piste cyclable qui poserait notamment des problèmes pour leurs livraisons. "Nous sommes prêts à discuter pour envisager des aménagements et leur permettre de travailler", répond David Belliard. Mais selon lui, "chaque fois que la place des piétons et des vélos a été augmentée, le chiffre d'affaire des commerçants a augmenté". A terme, seuls les professionnels, les riverains mais aussi les bus seront autorisés à emprunter la rue de Rivoli.