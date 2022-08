La Corsica Ferries renforce sa flotte en achetant un bateau

Il s'appellera _"_Corsica Victoria". Long de 170 mètres, ce ferry de croisière peut transporter 2.400 passagers, 450 véhicules et 900 m linéaire de fret. Cette acquisition permet à la compagnie de renforcer sa présence en Corse mais aussi dans toute la Méditerranée.

Un type de navire adapté pour l'île, explique l'acquéreur, en raison notamment de l'exiguïté des ports, comme celui de Bastia.

"Une compagnie maritime a toujours besoin de renouveler sa flotte", rappelle le président Pierre Mattei. "Il était important pour nous de proposer à nos clients des navires plus grands, plus confortables".

De nouvelles normes environnementales l'an prochain

Ce nouvel outil a été racheté à une compagnie Finlandaise, la Viking Line. Le coût de l'opération, selon le site Shipping Italy, avoisine les 20 millions d'euros.

Au-delà de sa promesse commerciale et opérationnelle, Corsica Ferries se prépare également à affronter les nouvelles normes environnementales pour la navigation maritime qui entreront en vigueur en 2023.

"Le futur Méga Victoria répondait parfaitement à ces critères", assure aussi Pierre Mattei.

"Des normes extrêmement sévères", estime d'ailleurs le dirigeant de la compagnie. "On (les autorités compétentes ndlr) va mesurer l'impact en gaz à effets de serre des activités de tous les armateurs. Nous devrons prouver que nous réduisons cette intensité carbone que produisent nos activités. On travaille à de nouvelles sources d'énergie, à la réduction des vitesses, à l'optimisation des traversées, en mettant plus de monde sur les mêmes trajets. On est aussi en train d'équiper nos navires pour qu'on puisse les brancher à quai".

