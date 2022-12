La Corsica Linea et à La Méridionale se partageront les cinq liaisons entre la Corse et Marseille

L'Assemblée de Corse a voté mardi l'attribution de la délégation de service public maritime (DSP) de 2023 à 2029 à la Corsica Linea et à La Méridionale qui devront se partager à partir du 1er janvier les cinq liaisons entre l'île et Marseille.

ⓘ Publicité

Le rapport sur cette délégation de service public (DSP) visant à garantir la continuité territoriale entre l'île de Beauté et le continent a été adopté par 32 des 63 élus de l'assemblée insulaire.

Les sept élus autonomistes d'opposition et les sept indépendantistes (6 Core in Fronte et 1 Corsica Libera) ont voté contre , dénonçant une hausse des coûts et le report de la création d'une compagnie maritime publique.

Les 17 élus d'opposition de droite se sont, quant à eux, abstenus.

Cette DSP de sept ans débute le 1er janvier 2023 et est prévue jusqu'au 31 décembre 2029 pour un coût annuel de 106,7 millions d'euros, contre 93 millions d'euros pour la DSP en cours. Une hausse liée à l'inflation et au tprix du carburant, selon le président autonomiste du conseil exécutif Gilles Simeoni, qui a défendu son rapport.

Une répartition des destinations entre les deux compagnies

La ligne Marseille-Ajaccio a ainsi été attribuée au groupement Corsica Linea/La Méridionale pour une rotation journalière avec un soir sur deux pour chaque compagnie.

La ligne Marseille-Bastia revient, elle, à la Corsica Linea pour une traversée quotidienne, sept jours sur sept. La compagnie assurera aussi les lignes Marseille-Ile Rousse et Marseille-Propriano tandis que La Méridionale et ses bateaux bleus assureront la ligne Marseille-Porto-Vecchio. Ces trois liaisons sont assurées trois jours sur sept.

Les deux compagnies privées assuraient déjà la DSP en cours entre la Corse et Marseille.

La Corsica Ferries et ses bateaux jaunes, leader pour le transport des passagers entre la Corse et le continent, avait contesté les conditions de cette future DSP mais a été définitivement déboutée par le conseil d'Etat fin novembre.