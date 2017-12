Huit départements de l'Est et du centre se sont réveillés sous la neige et en vigilance orange ce lundi 18 décembre. En Côte-d'Or, ce sont surtout l'Est et le Sud du département qui sont concernés. Les conditions de circulation sont revenues à la normale en fin de matinée.

Dijon, France

. © Radio France - Stéphanie Perenon

La neige est tombée sur une partie de la Bourgogne ce lundi. La Côte-d'Or et la Saône-et-Loire ont été placées en vigilance orange neige tout comme six autres départements (Haute-Saône, Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Ain et Rhône), jusqu'à 10 heures, ce matin. Cette neige a entraîné de grosses difficultés de circulation en Côte-d'Or notamment dans l'agglomération dijonnaise et à son approche. Le gros point noir concerne surtout la départementale 906 entre La Rochepot et Champforgeuil.

Transports en bus perturbés

Plusieurs lignes de bus ont été affectées par la neige, notamment dans la région de Nuits Saint Georges où les deux circuits scolaires ont été annulés. Même chose dans l'Est et le Sud du département pour les lignes 34, 36, 41, 42 et 43. À Dijon, sur le réseau Divia. où les Lignes B21, B22, BusClass 67 et 69 ne circulent pas. La circulation est cependant revenue à la normale en fin de matinée et les rotations supprimées ce matin, ont pu reprendre à midi.

Des perturbations aussi pour les TER

Des retards sont à prévoir si vous empruntez les TER Bourgogne-Franche-Comté sur les périmètres de Dijon et Mâcon

. © Radio France - Stéphanie Perenon

Quelques glissages sur les routes

Beaucoup de voitures ont terminé dans les fossés, ce lundi matin. A Marsannay-le-Bois et Brazey-en-Plaine, deux automobilistes ont d'ailleurs abandonné leur véhicule, à côté de la route. Il y a également eu quelques blessés légers. Sur l'A31, deux personnes ont perdu le contrôle de leur voiture à cause du verglas et ont été pris en charge par les pompiers de Côte-d'Or. Idem à La Rochepot, où un homme est parti au tas, aux alentours de 3 heures du matin. Mais que des petits bobos. Le CHU de Dijon n'a connu aucune hausse de la fréquentation des urgences, la nuit dernière, à cause de la neige ou du verglas.