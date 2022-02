La Côte-d'Or veut récupérer la gestion de ses routes nationales

Un accord vient d'être conclu en commission mixte paritaire sur le projet de loi 3DS portant sur la décentralisation ou encore la simplification de l’action publique locale, François Sauvadet, le président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, indique qu’il va adresser, dès l’adoption finale de la loi, un courrier au premier ministre Jean Castex pour se porter candidat à la reprise de l’ensemble des routes nationales situées sur le territoire côte-d’orien.

Quelles routes sont concernées ?

En Côte-d'Or, ce sont actuellement plus de 60 km de routes qui sont concernées et actuellement gérée par la DIR Centre Est, comme l'A 38 entre Dijon et Pouilly-en-Auxois, ou dans l'agglomération dijonnaise la LiNo (Liaison Nord Ouest) et la rocade.

Dans un communiqué publié ce mardi 1er février, François Sauvadet rappelle que dès 2018, il avait fait part de son intérêt d’expérimenter divers transferts de compétence entre l’Etat et les Départements, dont la gestion des routes nationales.

Déjà 5 800 kilomètres gérés par le Département de la Côte-d'Or

En Côte-d'Or, le conseil département est déjà gestionnaire d’un réseau routier départemental de plus de 5 800 km, et il dispose des moyens et des compétences pour assumer cette nouvelle charge estime François Sauvadet.

La loi 3DS actera le transfert des routes nationales en priorité aux Départements. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi seront examinées à l’Assemblée nationale mardi 8 et au Sénat mercredi 9 février prochains en vue de leur adoption finale.

