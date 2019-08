La côte de Larnod fermée à la circulation toute la semaine

Beure, France

Après la côte de Morre en juillet, c'est l'une des principales voies d'accès à Besançon qui sera fermée cette semaine. Circulation coupée sur la côte de Larnod, la RN83 à partir de 9h ce matin et ce sans interruption jusqu'à 17h vendredi, entre le giratoire de Beure et celui de Larnod.

La traversée de Beure va être refaite

Comme chaque année à cette période, la DIREST entreprend des travaux. Et il y a beaucoup à faire, à commencer par la réfection des enrobés dans la traversée de Beure, et repeindre la signalisation sur l'ensemble du tronçon.

Egalement au menu, le renforcement d'un mur de soutènement à mi-hauteur de la côte de Larnod qui donne des signes de faiblesse et qui sera clouté, mais aussi le nettoyage des falaises et l'abattage des arbres qui menacent.

Autre point délicat des travaux, le renforcement d'un mur de soutènement à mi-hauteur de la côte de Larnod qui donne des signes de faiblesse à l'aide de tirants cloués dans la falaise. DR - Xavier Marchand

La DIREST va également lancer une étude pour rogner un éperon rocheux qui surplombe la route, nettoyer la signalisation, les caméras et les dispositifs d'assainissement et inspecter les ouvrages d'art.

Au programme également des équipes engagées sur le chantier, le nettpyage des falaises et l'abattage des arbres qui menacent. DR - Xavier Marchand

Déviation obligatoire par les Mercureaux et la RD 104

Entre les entreprises extérieures et les personnels de la DIREST, une cinquantaine de personnels vont intervenir tout au long du chantier. Pendant les travaux attention, déviation obligatoire par la voie des Mercureaux et la RD 104, même si les riverains de Beure et Larnod auront bien sûr l'autorisation de regagner leur domicile. Mais il ne sera pas possible d'emprunter la route d'Avanne.

La fermeture débute ce lundi à 9h, le chantier va durer jusqu'à vendredi 17h. Coût total des travaux : 250 000 euros.