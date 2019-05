La côte de Morre fermée dans les deux sens pour deux semaines

La côte de Morre, près de Besançon, va rester fermée pendant deux semaines, dans les deux sens, jusqu'au mardi 4 juin inclus. C'est la conséquence d'un aléa de chantier, survenu ce lundi. Il s'agit en fait d'un glissement de terrain qui affecte le talus de déblai et fragilise la structure routière.

Mauvaise nouvelle pour les usagers de la côte de Morre : la circulation est interdite dans les deux sens pour deux semaines, jusqu'au mardi 4 juin inclus. Ce lundi vers 15h, un aléa géologique s'est produit. En fait un glissement de terrain est venu affecter le talus de déblai. Résultat, la route est en péril.

Lors des travaux de forage, l’entreprise a découvert, sur une dizaine de mètres, des matériaux graveleux, à l’origine de l'instabilité du terrain. © Radio France - Anne Fauvarque

Pour Christophe Pelsy, directeur des routes au conseil départemental du Doubs, il n'y a qu'une option : couper la route dans les deux sens, pour des raisons de sécurité. "Notre priorité, dit-il, est de sécuriser le chantier parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont en pied de fouilles, avec un risque de glissement juste au-dessus d'eux. Mais également de sécuriser la circulation routière". Donc dans un premier temps, le conseil départemental du Doubs a décidé de couper la route pendant deux semaines, pour réaliser les terrassements et examiner le terrain sur toute la longueur.

17 sondages au total

Ce glissement de terrain n'était pas prévisible, malgré la quinzaine de sondages effectuée en amont précise Mathieu Liniger, géologue au conseil départemental du Doubs. "On est en présence d'une zone très localisée, explique le spécialiste, avec des matériaux très différents de ceux qu'on aurait dû découvrir. On a fait beaucoup de sondages pour étudier le projet de soutènement. 17 au total. Mais malheureusement on ne peut pas tout prévoir".

Sur une petite dizaine de mètres, les matériaux sont beaucoup plus graveleux et se tiennent donc moins bien. © Radio France - Anne Fauvarque

