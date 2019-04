La côte de Morre va bien fermer pour travaux, mais plus tard et dans le sens montant

Les travaux de la côte de Morre, qui devaient commencer ce lundi, près de Besançon, sont décalés de quelques jours. La circulation sera finalement coupée dans le sens montant, et non pas dans le sens descendant.

Morre, France

Le chantier ne va pas se dérouler comme prévu, sur la côte de Morre (RD 571), près de Besançon : finalement, la circulation sera coupée dans le sens de la montée, et non pas dans le sens de la descente. Le Conseil Départemental du Doubs a pris cette décision ce vendredi, pour répondre à l'inquiétude des commerçants de Besançon, qui dénonçaient l'impossible accès à la ville et à ses commerces.

Chantier reporté

Etant donné ce changement, le chantier est reporté de quelques jours : il commencera le jeudi 2 mai ou le lundi 6 mai, en fonction des contraintes techniques. Ces travaux devaient démarrer initialement ce lundi 29 avril, pour sécuriser la route. Plusieurs glissements de terrain ont provoqué des affaissements dangereux.