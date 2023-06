La Cour régionale des comptes alerte sur la gestion de l'aéroport de Beauvais et une passation mal préparée

Alors que le syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais cherche un nouveau gestionnaire dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public, un rapport de la Cour régionale des compte s publié ce mardi 20 juin épingle sa gestion et semble s'inquiéter d'une passation mal préparée.

Un rapport sans concessions

"Une organisation et des moyens inadaptés", "des manquements dans le contrôle de la société qui exploite l'aéroport", "pas de véritable stratégie de développement connue et claire" : le rapport de la Cour régionale des comptes liste des carences importantes dans la gestion du 10e aéroport français en nombre de passagers.

D'après elle, le syndicat est sous-dimensionné en moyens humains et financiers, et ça nuit gravement à sa capacité de se projeter dans l'avenir, comme en témoigne la recherche du nouveau délégataire : alors que l'échéance approche, les retards de calendrier s'accumulent, le chiffrage du ticket de sortie n'est pas fait, et les nouveaux besoins à satisfaire restent mal définis.

Par ailleurs, même si la situation financière de l'aéroport reste satisfaisante, la fiabilité des comptes "laisse à désirer" selon la cour régionale des comptes qui adresse six recommandations au syndicat mixte pour redresser la barre

Du grain à moudre pour les opposants

Les opposants à l'extension de l'aéroport (ADERA, Sauvez le Beauvaisis) se donnent rendez-vous ce samedi pour une marche qui partira des locaux du syndicat mixte à 11h.

La commune de Tillé, sur lequel se trouve l'aéroport, vient par ailleurs de se prononcer pour le plafonnement du nombre de vols et veut des garanties concernant le futur exploitant. Elle rejoint ainsi la commune de Troissereux selon l'ADERA.