La courtoisie "c'est faire preuve de civisme", selon Boris Grabowski, patron d'une auto-école à Châteauroux

Boris Grabowski, propriétaire de l'auto-école A2G et représentant dans l'Indre du CNPA (Conseil National des Professionnels de l'Automobile) à Châteauroux était l'invité de France Bleu Berry, mardi 15 mars 2022.

Signalisation au sol indiquant aux cyclistes et aux automobilistes la priorité absolue laissée aux piétons (illustration).

Qui n'a jamais laissé échapper des noms d'oiseaux en conduisant ? Pour la 22e édition de la semaine internationale de la courtoisie au volant, c'est l'occasion de faire un point sur les bons comportements à avoir. Le propriétaire de l'auto-école à A2G et représentant dans l'Indre du CNPA (Conseil National des Professionnels de l'Automobile) à Châteauroux.

"Courtois, c'est être prévoyant. C'est tout simplement faire preuve de civisme au volant."

La courtoisie, "c'est ne pas s'engager dans une intersection et la bloquer", explique Boris Grabowski. "C'est être sûr de pouvoir la dégager dans un bouchon. Pourquoi pas laisser passer une voiture sur deux ? C'est des petites choses, mais qui font du bien pour tout le monde." L'important est de garder son calme au volant. "C'est la première des choses, même si on sent un peu agressif."

Le patron d'auto-école rappelle notamment que la courtoisie est noté lors de l'examen du permis de conduire. _"Maintenant, lorsque l'on passe l'examen dans le bilan de compétences, il y a un point sur la courtoisie au volant." La courtoisie es_t abordée aussi bien en cours théoriques qu'en cours pratiques.