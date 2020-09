La covid-19 fait exploser les ventes de scooters et de motos dans l'agglomération nantaise

On a beaucoup parlé du vélo pour se déplacer depuis le début de l'épidémie de covid-19. Mais les ventes de scooters et de motos explosent également depuis le déconfinement avec une hausse des ventes de 30% au niveau national au début de l'été et encore une forte demande en cette rentrée dans les magasins spécialisés de l'agglomération nantaise.

Ces derniers mois, on a doublé nos ventes

C'est le cas chez 2 roues concept, sur l'île de Nantes, confirme le patron, Raphaël Petitjean : "en temps normal, on vendait de 20 à 25 scooters par mois. Ces derniers temps, on peut dire qu'on a doublé nos ventes avec jusqu'à 50 par mois". Chez lui, ce qui marche très fort, ce sont les scooters électriques.

Certains modèles en rupture de stock

"Pour l'instant, ça va, on n'a pas de rupture de stock mais c'est quand même tendu sur certains modèles. Surtout que beaucoup sont fabriqués en Chine", poursuit Raphaël Petitjean. L'un de ses confrères du centre-ville de Nantes confirme : "on a aussi énormément de demande et nous sommes en rupture de stock sur les 50cc. Et _les commandes que nous avons passées tardent à être livrées_".

Dans les transports en commun, il y a un risque

Il faut dire qu'à Nantes, l'effet covid-19 s'ajoute à l'effet bouchons, encore plus avec le passage à 30 km/h. C'est ce qui a poussé Julien à se mettre au scooter il y a quelques mois : "avec un scooter, on peut se faufiler entre les voitures, c'est donc la solution que j'ai choisie pour aller à ma pizzeria, quartier Blottière", explique-t-il. Pour lui, c'était déjà compliqué de s'y rendre en transports en commun, avec l'épidémie, c'est devenu inenvisageable : "il y a un petit peu de risques même si on respecte les distances, qu'il y a le masque, etc."

Trois embauches chez 2 roues concept

"En plus, il a fait beau au printemps et cet été. Et ça, on sait que ça aide les clients potentiels à sauter le pas et à acheter un scooter ou une moto", ajoute la patronne d'une enseigne de Rezé. Tous ces magasins ont donc énormément de travail en ce moment parce qu'en plus des ventes, ils doivent donc aussi gérer les commandes et toute la paperasse liée aux cartes grises et aux immatriculation. "Depuis le déconfinement, j'ai embauché trois personnes", explique Raphaël Petitjean qui, en plus des particuliers, reçoit beaucoup de commande de professionnels pour faire des livraisons. "Pour l'instant, notre secteur ne souffre pas et j'espère que ça va durer".