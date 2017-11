La Creuse sous la neige, conditions de circulation très difficiles

Extrême prudence au volant, pour ce 1er décembre, la Creuse se réveille sous la neige et les conditions de circulation sont très difficiles.

La Creuse est sous la neige et les routes sont blanches sur une majeure partie du département. Soyez très prudent au volant , ça glisse fortement même avec des pneus hiver, et on compte déja plusieurs sorties de route cette nuit.

En Creuse, la Nationale 145 est déneigée en priorité. Il reste cependant des secteurs très sensibles. la gendarmerie vous demande d'être prudent notamment sur le secteur de la Souterraine en direction de Guéret. La chaussée est très glissante sur une dizaine de kilomètres.

Les agents du Conseil Départemental sont à pied d"oeuvre sur les 4 mille 300 km de réseau. Situation délicate ce matin sur Boussac, Chénerailles, Aubusson , Crocq , La Courtine , Auzances, Pontarion avec des chutes de neige encore prévues ce matin.

Les saleuses et les deneigeuses sont équipées en ce moment. Il y a 35 engins. Ils sont répartis sur 6 secteurs du département : La Souterraine, Guéret, Bourganeuf Aubusson, Auzances et Boussac. 70 agents d'astreinte du lundi au dimanche. Dans ce travail priorité aux axes qui desservent les principales villes, les principaux bourgs et aussi les entreprises. Les agents du département utilisent un mélange de sel et de saumure pour empêcher le verglas de prendre. On racle la neige et sur le réseau secondaire , on sable la route avec de la pouzzolane, cette poussière brune de pierre volcanique qui permet une meilleure adhérence.

Les communes, elles ont la charge de dégager leurs villages et leurs hameaux

Massif central et Limousin sous la neige

La situation est la même chez nos voisins: beaucoup de neige en Corrèze, dans le Puy-de Dôme et Allier.

Il est conseillé de ne pas prendre le volant ce matin. Si jamais vous devez partir, conduisez en sous-regime en roulant a 30 km/h en 3°. Jamais de coups d'accelerateurs, ni de coups de frein brusques.