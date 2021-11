Covid : la CTS renforce le protocole sanitaire à l'intérieur des bus et des trams

Face à la montée des cas de Covid-19, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) va appliquer de nouvelles mesures à l'intérieur des bus et des trams. Il ne sera notamment plus possible d'acheter un ticket d'urgence à bord à partir du lundi 29 novembre.

Il ne sera plus possible d'acheter des tickets d'urgence à bord des bus du réseau à partir de lundi

Face à la dégradation de la situation sanitaire dans le Bas-Rhin, la CTS (Compagnie des transports strasbourgeois) a décidé de renforcer son protocole sanitaire à l'intérieur des bus et des trams. Ces nouvelles règles s'appliqueront à partir du lundi 29 novembre.

Plus de tickets d'urgence à bord

Dès cette date, l'ouverture des portes sera à nouveau automatiques à chaque arrêt demandé dans les bus, et à tous les arrêts pour les trams. La montée dans les bus sera également à nouveau possible par toutes les portes du véhicule, comme lors des précédentes vagues de covid.

Pour limiter les contacts entre les chauffeurs et les passagers, la vente de tickets "d'urgence" ne sera plus possible jusqu'à nouvel ordre. Il faudra donc acheter son ticket avant d'entrée dans les bus, ou le faire en ligne, via l'application gratuite CTS.

Pass sanitaire pour aller en Allemagne

La CTS rappelle également que le port du masque est toujours obligatoire dans l'ensemble des transports de la ville.

Il faut également pouvoir présenter un pass sanitaire en cas de passage en Allemagne via la ligne de tram D, pour les passagers de plus de 16 ans. La police allemande effectue des contrôles dans toutes les stations desservies en Allemagne (Kehl Bahnhof, Hochschule/Läger, Kehl Rathaus).

Enfin, autres changement, qui concerne le marché de Noël cette fois. La station Broglie (tram B/C/F) sera fermée du vendredi 26 novembre au dimanche 26 décembre inclus. L'itinéraire des lignes de bus L3 / L6 / 4 et 14/24 est modifié sur cette même période.