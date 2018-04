Après trois ans et demi de travaux, c'est ce mardi que la départementale 9 est mise en service avec la circulation à 2X2 voies. On espère moins de bouchons entre Lagremeuse et la gare TGV d'Aix sur cette route menant aussi à l'aéroport Marseille Provence, empruntée chaque jour par 40.000 véhicules.

Aix-en-Provence, France

Après des dizaines d'années de batailles juridiques et de manifestations, il n'y a plus de goulet d'étranglement entre Lagremeuse (Les Milles) et la gare Aix-TGV, en particulier au niveau du Lac Bleu ! Trois ans et demi de travaux ont été nécessaires pour élargir les 3,4 km de cette portion de la D9, enfin ouverte ce mardi sur deux fois deux voies, dans les deux sens.

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a financé les travaux estimés à 43 millions d'euros et qui ont nécessité cinq ouvrages d'art : ponts, échangeur, ouvrage hydraulique...