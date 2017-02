La départementale Tours - Loches doit devenir une priorité

Une dizaine de morts et plus de 40 blessés, c'est le très mauvais bilan de la départementale 943 et trop, c'est trop ! cette route est particulièrement accidentogène pour les 20 000 conducteurs qui l'empruntent chaque jour; Aujourd’hui ce sont les chefs d'entreprises qui lancent une pétition.

Après les élus du Lochois qui ont voté à l'unanimité une motion demandant que l'aménagement de la départementale 943 devienne une priorité de l'Etat et de la région Centre Val de Loire, ce sont les chefs d'entreprises de Loches et Reignac qui ont lancé à une pétition pour demander la sécurisation de cette départementale vitale pour le développement économique du Lochois.

Si la réaction des chefs d'entreprises a été aussi forte et rapide, c'est parce que tous connaissaient les victimes du dernier accident mortel le 11 janvier dernier.

Cette départementale est empruntée chaque jour par plus de 20 000 véhicules dont un millier de poids lourds. Ces dernières années, près d'une dizaine de personnes ont trouvé la mort sur cet acte particulièrement accidentogène.

Près d'une quarantaine d'accidents ont eu lieu au cours des 15 dernières années, provoquant près d'une dizaine de morts et près de 40 blessés

c'est ce que l'on peut lire dans le dossier d'appel d'offre qui a été lancé pour engager des travaux note le dossier d'appel d'offre. Depuis plusieurs décennies, l'aménagement de cette départementale relève plus de l'incantation que de la réalisation.

Des travaux sont programmés dans les années qui viennent. Ça devrait même commencer en 2017 avec l'achèvement de la mise en 2 fois 2 voies à l'arrivée sur le périphérique, au niveau de Chambray-les-Tours. Pus loin dans le temps, des gros travaux seront menés entre Cormery et Bridoré, à la frontière avec l'Indre : créneaux de dépassement, mise partielle en 2 fois 2 voies, sécurisation des carrefours...

Coût des opérations : 20 millions d'euros. Le Conseil départemental sera en charge des travaux, des travaux indispensable pour une route très accidentogène. En 20 ans, le trafic a augmenté de plus de 50%.

La pétition lancée par Sud Touraine Active et AREA Association Reignac Entreprises Actives a recueilli à ce jour plus de 600 signatures et au total ces entreprises signataires représentent plus de 5000 salariés.

L'objectif est d'atteindre les 943 signatures symboliques. Cette pétition est à retrouver sur les pages Facebook de Sud Touraine Entreprises et AREA.

L'un des 2 chauffeurs de camions impliqués dans l'accident du 11 janvier est depuis décédé des suites de ses blessures. Cet accident a donc fait 2 morts avec la conductrice décédée sur le coup.