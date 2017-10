La deuxième ligne du tramway reliera La Riche à Chambray-lès-Tours

Les élus de Tours Métropole ont voté pour la construction d'une deuxième ligne de tramway dans l'agglomération. Elle reliera donc Chambray-lès-Tours à La Riche, en desservant les hôpitaux Bretonneau et Trousseau. En revanche, l'est tourangeau, et notamment Saint-Pierre-des-Corps, restent à l'écart.

Cette-fois, c'est officiel ! La future deuxième ligne du tramway aura La Riche et Chambray-lès-Tours comme villes de départ/arrivée. Le parcours entre les deux communes n'est pas encore précisé, il fera l'objet de négociations dans les semaines à venir. Une certitude en revanche : les hôpitaux Trousseau et Bretonneau seront desservis. Les élus de Tours Métropole ont acté le principe de ce tracé samedi, à l'occasion d'une réunion exceptionnelle.

La déception de la maire de Saint-Pierre-des-Corps

C'était attendu, la commune de Saint-Pierre-des-Corps ne sera pas intégré dans le parcours de cette deuxième ligne du tramway. La maire communiste Marie-France Beaufils en prend acte. Mais elle compte bien poursuivre le combat pour l'avenir.

Je vais me battre pour que le tramway vienne à Saint-Pierre des Corps. Il faut que tous les quartiers d'habitat social de l'agglomération soient desservis", Marie-France Beaufils

Une aubaine économique pour La Riche

Les travaux de cette deuxième ligne pourraient commencer en 2020. Pour une mise en service prévue en 2024 ou 2025. Le maire divers gauche de La Riche, Wilfried Schwartz, se frotte déjà les mains. Sa commune va tirer profit de l'arrivée du tramway.