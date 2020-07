La déviation d'Aoste, enfin mise en service ce jeudi, après 5 ans de travaux

On en parlait depuis 40 ans. La déviation d’Aoste dans le Nord-Isère entre en service ce jeudi, après 5 ans de travaux et 10 millions d’euros, payés par le département. Elle va dévier du centre-ville les 22 000 véhicules qui traversent la commune chaque jour.

Lors d’une dernière visite de chantier avec les élus et les entreprises, le maire d’Aoste avait le sourire. Elu en 2008, Roger Marcel avait pris comme première délibération de réaliser la déviation. 12 ans plus tard, cela est devenu réalité : « Je suis heureux d’être allé au bout du projet, avec l’aide du Département. » s’enthousiasme le maire. « La commune est en plein développement. On a un parc industriel, le PIDA, de 20 hectares. L’usine de jambon, le célèbre jambon d'Aoste, qui emploie 750 personnes, y est déjà. Bientôt une usine de méthanisation s’y installera. On avait besoin de cette déviation !»

Nettoyage de la chaussée, avant ouverture © Radio France - Véronique Pueyo

Jean-Pierre Barbier, le président du Conseil Départemental, salue le travail des 25 entreprises qui durant 5 ans ont œuvré. «1900 mètres de bitume, trois giratoires, deux ouvrages d’art pour franchir la Bièvre. C’était très technique ! »

le président du département, Jean-Pierre Barbier, entouré du maire d'Aoste et du vice-président chargé des routes, Bernard Perazio © Radio France - Véronique Pueyo

Un chantier retardé à plusieurs reprises

Le chantier avait pris du retard car deux fouilles archéologiques de 6 mois chacune ont été entreprises. « Nous avons trouvé une amphore romaine, contenant 12 000 pièces. Un rareté exposée au musée d’Aoste ! » souligne le maire. « Et puis il a fallu faire des études pour l’aménagement de zones sensibles et compenser à hauteur d’un million d’euros. On a eu droit aussi à un mois et demi d’arrêt à cause du Covid. Mais cette fois, on tient le bon bout ! »

Dernières finitions © Radio France - Véronique Pueyo

La population est satisfaite : moins de pollution, moins de bruit

Les habitants aussi sont satisfaits. « J’habite près du carrefour » dit Lilianne. « Le pire, ce sont les camions, il en passe 120 par jour. Cela fait tellement de bruit, que pour écouter la télé, on doit fermer les fenêtres. Donc, là, on va revivre ! »

Ce commerçant aussi est content : « Moins de bruit, moins de poussière, moins de pollution ! Que du positif ! »

La déviation sera mise en service ce jeudi à midi.