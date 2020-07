La déviation de Livron-Loriol reste dans les cartons... pour l'instant

Décidément, la déviation de Livron-Loriol se fait désirer. Alors qu'on parlait du lancement imminent des travaux du tronçon central, le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari a adressé un courrier aux élus pour leur annoncer que le premier coup de pioche allait devoir attendre. L'Etat n'a pas inscrit les crédits nécessaires dans son budget 2020.

Le financement de ce premier tronçon de 4 km, qui inclut un nouveau pont sur la Drôme, était pourtant bouclé. Près de 69 millions d'euros, dont 45 millions pour l'Etat, 11,6 millions pour le Département de la Drôme, et près 7 millions partagés entre la communauté de communes Val de Drôme et les villes de Livron et Loriol.

La raison de ce nouveau report? L'Etat ne veut pas lancer un premier tiers des travaux sans avoir acté le financement des tronçons Nord et Sud... bref, le chantier total estimé à 120 millions d'euros. Claude Aurias, le maire de Loriol espère que c'est reculer pour mieux sauter. "Ce décalage inquiète surtout nos riverains, parce que _ça fait 40 ans qu'on parle de cette déviation_. Il faut qu'elle sorte, maintenant. On espère qu'on sera entendu et qu'on pourra démarrer les travaux avec une continuité sur les différents tronçons, pour que la déviation se réalise enfin, en totalité".

Reste qu'à l'heure où l'on parle de relance économique post-covid, ne pas lancer cette première phase du chantier est du gâchis, estime Jacques Ladegaillerie, 1er vice-président du Conseil départemental de la Drôme, élu sur le canton de Loriol. "Il y a un plan de relance qui va être proposé par l'Etat, et là il y avait de l'argent disponible : ce sont 69 millions d'euros qui étaient déjà préfinancés, 69 millions qu'on allait injecter tout de suite dans les entreprises si elles démarraient les travaux immédiatement", estime Jacques Ladegaillerie, qui a été maire de Loriol pendant près de vingt ans.

Les élus des collectivités locales concernées espèrent que les négociations pour le financement des deux autres phases de travaux (le barreau Nord et le barreau Sud) seront rapides, et surtout qu'ils n'auront pas à mettre plus d'argent sur la table que ce qu'ils ont déjà avancé. D'autant que pour la déviation de la RN7, une route d'"intérêt national", les communes, communauté de communes, et Département ne sont pas sensés participer au financement. Mais l'Etat en avait fait une condition sine qua non pour lancer les travaux.