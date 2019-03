La déviation de Mane continue de faire débat en Haute-Garonne et en Ariège

Une nouvelle étape est franchie dans la réalisation du contournement de Mane, en Haute-Garonne, sur la route entre Saint-Girons et l'autoroute A64. Cela fait plus de 30 ans que le projet est né ; un projet politique qui prend corps petit à petit.

Mane, Haute-Garonne, France

Trente ans qu'on parle d'elle : la route départementale 117 qui relie l'A64 à Saint Girons en Ariège est classée "route à grande circulation" avec près de 8.000 véhicules en moyenne chaque jour et les deux départements (Haute-Garonne et Ariège) cherchent depuis les années 1990 à désenclaver le Couserannais.

Une étape de plus est franchie. La population de Mane a eu connaissance, ce mardi soir, des hypothèses de tracé retenues par le maître d'ouvrage, le conseil départemental.

Mane doit être contourné sur la D117 entre Saint-Girons et l'A64 (Capture écran). - Google Maps

Ce projet est entièrement financé par le département : 7 millions d'euros dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement pour la voirie départementale (85 millions d'euros pour les 10 prochaines années).

Demain soir à 20h, une réunion d’information aura lieu à Mane sur le projet routier de contournement de la commune par la #RD117 reliant l'A64 à Saint-Girons en @ariegeledpt . Plus d’informations sur ce projet sur :https://t.co/8CpGptSljz#AgirPourVous#MaHauteGaronnepic.twitter.com/8ENafqKWDR — Haute-Garonne (@HauteGaronne) March 11, 2019

C'est un projet qui n'est pas vraiment dans un esprit de désenclavement comme l'attendent les élus du Couserannais - Emmanuel Cécile, maire de Prat Bonrepaux

Les déviations côté ariégeois ont déjà été réalisées. Côté haut-garonnais, aujourd'hui, seule la déviation du cœur de Mane est à l'ordre du jour. 22 réunions ont déjà associé les mairies concernées (Montsaunès, Salies du Salat, Mane, His et Catagnède), les commerçants et les entreprises du périmètre d'étude ainsi que les riverains ou encore les écoles et les parents d'élèves. Une pétition s'oppose, en ligne, à ce projet de contournement de Mane et à la déviation de la RD 117.