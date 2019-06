Pomacle : la déviation sera ouverte dès ce vendredi soir

Le nouveau rond-point à Pomacle ouvert ce vendredi soir et la déviation représentent un coût de 3,3 millions d'euros

Pomacle, France

La déviation de Pomacle sera ouverte ce vendredi soir. Le coût de sa construction est estimée à 3,3 millions d'euros.

Les camions transportant des betteraves emprunteront désormais cet axe. 25 000 tonnes de betteraves transitent chaque jour dans le secteur de Pomacle. Les transporteurs éviteront désormais les villages de Pomacle et de Bourgogne-Fresne.

Les habitants de Saint-Etienne-sur-Suippe pourront donc à partir de vendredi soir rejoindre Bourgogne-Fresne ou Bétheny grâce au nouveau rond-point.

© Radio France - Diane Sprimont

Une "route betteravière" à prolonger

Toujours dans le but de réduire les nuisances des habitants du secteur liées au transport de betteraves, la déviation va s'agrandir et passer à travers champs afin d'éviter le passage de ces camions dans six communes.

Au total, les travaux du rond-point ajoutés à celui de la prolongation de la déviation représenteront un coût de 12 millions d'euros. La moitié est financée par le département.