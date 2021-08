La déviation de Port-sur-Saône ouverte au public ce samedi pour une journée de découverte

La déviation de Port-sur-Saône en Haute-Saône, dont la construction a été entamée en 2016, sera ouverte au public ce samedi 28 août 2021, le temps d'une journée, à quelques semaines de la fin du chantier. Une opération "route ouverte" organisée par la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) de Bourgogne-Franche-Comté, maître d'ouvrage de cet aménagement routier de 8 km sur la RN 19.

En vedette: le viaduc de Port-sur-Saône

Ce sera l'occasion notamment de découvrir en primeur les deux viaducs, celui de Grattery qui enjambe la Scyotte, et surtout celui de Port-sur-Saône, le plus spectaculaire, long de 600 m, il surplombe la Saône à une quarantaine de mètres de hauteur. La visite peut se faire ce samedi matin (sur inscription) en "mode sport": à 9h sera donné le départ d'une course à pied, la "course des deux viaducs" sur un parcours de 10 km, puis à partir de 11h une course en rollers.

Pass sanitaire obligatoire

En "mode découverte", l'accès à la déviation sera libre à partir de 14h, à pied, à vélo, en roller ou en trottinette, et des techniciens seront présents pour commenter la visite et répondre aux questions du public. Des navettes de bus circuleront également dès 9h et tout au long de la journée, avec commentaires et arrêts sur les deux viaducs. Près de 2000 visiteurs sont attendus, l'entrée sur le site se fera au niveau du giratoire de la RN 19 à l'ouest de Port-sur-Saône côté Combeaufontaine, un parking est prévu à proximité. Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée. Tous les détails sur cette journée sont disponibles sur le site de la DREAL dédié au chantier.

Les travaux sur la déviation, qui aura coûté 130 millions d'euros, se terminent, il reste quelques finitions à réaliser, l'ouverture de la 2x2 voies à la circulation est prévue au courant de l'automne. C'est donc le moment ce samedi de profiter du parcours au calme, d'admirer tranquillement les paysages et les ouvrages d'art, d'autant qu'une fois la voie-express ouverte au trafic, il sera interdit, sauf cas d'urgence, de s'arrêter sur le tracé.