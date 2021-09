La déviation du Teil va coûter 19 millions de plus que prévu

L'équation est assez simple : il faut trouver 19 millions d'euros pour boucler le budget de la déviation du Teil. Le coût initial de cette déviation de 4,5 kilomètres était de 67 millions d'euros. Il est aujourd'hui de 86 millions.

Retard et surcoût des matériaux

L'Etat qui gère ce chantier de la Nationale 102 explique que les confinements dus à la crise sanitaire ont entraîné des retards. Plus un chantier dure longtemps et plus il est cher. Mais la crise sanitaire mondiale a également provoqué un renchérissement des coûts des matières premières comme l'acier ou le béton. Conséquence : une augmentation de près de 30%.

Certains élus jugent ces arguments un peu faciles et estiment que l'Etat a mal estimé le coût de cette déviation dès le départ. Il va donc y avoir un nouveau tour de table auprès des financeurs pour savoir qui rouvre le porte monnaie pour cette route nationale.

La déviation livrée en 2025

La déviation du Teil devrait être livrée en 2025 annonce l'Etat aujourd'hui. Au départ son ouverture était prévue en 2023. Et pourtant il y a urgence. Toute la circulation et notamment celle des poids lourds est déviée par la route départementale qui relie Alba-la-Romaine à Viviers. Une route très étroite au lieu-dit les Crottes sur la commune de Saint-Thomé où les poids lourds ont du mal à se croiser ce qui provoque régulièrement des bouchons.

Un hameau qui n'avait pas besoin de ce trafic : les maisons sont déjà très fragilisées par le séisme du 11 novembre 2019.