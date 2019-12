La déviation qui doit désengorger la route de Bordeaux, entre Sauvagnon et Serres Castet, est ouverte

Après un an et demi de travaux, les 3 kilomètres de route entre Sauvagnon et l'Ouest de Pau devraient désencombrer la route de Bordeaux, au nord de Pau, souvent saturée.

Après avoir coupé le ruban tricolore installé au début du Hauban Nord, au niveau du rond-point de Sauvagnon, le président du Conseil départemental Jean-Jacques Lasserre s'élance sur la déviation.

Le président du Conseil départemental Jean-Jacques Lasserre, les maires de Sauvagnon et de Serres-Castet et le Secrétaire général de la Préfecture inaugurent le Hauban Nord. © Radio France - Manon Claverie

Près de 15 000 véhicules sont décomptés chaque jour au niveau de l'entrée de Sauvagnon, sur la route de Bordeaux. L'ambition du Hauban Nord, la déviation entre Sauvagnon et Serres-Castet inaugurée ce mercredi, est de mettre fin aux embouteillages sur cet axe très emprunté.

Un projet à 6,5 millions d'euros, financé par le Conseil départemental

"Ce projet, on l'attend depuis 40 ans", indique le maire de Sauvagnon Jean-Pierre Peys. "Les gens qui arrivent de Bordeaux ou de Thèze et qui se rendent vers la zone de l'aéroport devraient gagner 10 à 15 minutes sur 5-6 kilomètres. C'est beaucoup !" ajoute-t-il.

Les gendarmes viennent d'ouvrir la voie et les premières voitures s'apprêtent à s'élancer sur la nouvelle déviation, au rond-point de Sauvagnon. © Radio France - Manon Claverie

Financé à 100% par le Conseil départemental, la route a coûté 6,5 millions d'euros. "Nous n'avons utilisé que des matériaux recyclables", ajoute le Secrétaire général de la Préfecture Eddie Bouttera, grâce à la terre argileuse du site et aux résidus de combustion de l'usine d'incinération voisine par exemple.

Un bus en site propre sur le Hauban ?

Le projet ne plaît néanmoins pas à tout le monde. L'association Pau à Vélo, par exemple, regrette qu'elle ne comporte pas de piste cyclable et que "cette nouvelle langue de bitume [ait] détruit des hectares de terres agricoles". "Nous sommes en train de faire une piste cyclable de Sauvagnon à Buros en passant par le Bois de Pau. Si nous y arrivons, ce sera formidable pour le vélo", répond le maire de Sauvagnon.

A peine le Hauban est-il inauguré que le maire de Serres-Castet, Jean-Yves Courrèges, imagine un nouveau projet qui désengorgerait encore plus la route de Bordeaux, selon lui : "Nous avons une ligne de bus de Pau à Serres-Castet, on espère bien essayer de le mettre en site propre pour qu'il aille plus vite que les voitures et qu'il incite ainsi les gens à prendre le bus". Charge au Conseil départemental et au Syndicat mixte des transports urbains d'y réfléchir.