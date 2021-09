La DGAC annonce une reprise de 60% du trafic aérien à l'aéroport Toulouse-Blagnac

Alors que le PDG d'Airbus Guillaume Faury annonçait mercredi 22 septembre une réelle reprise des vols courts et moyens courriers, qui concernent l'aéroport Toulouse-Blagnac. Cet effet se fait ressentir au-dessus de la tête des Toulousains exposés à nouveau au passage des avions. Un sujet toujours aussi épineux depuis plusieurs années.

À l'aéroport de Toulouse-Blagnac, le Directeur de la Sécurité de l'Aviation civile Sud Nicolas Dubois estime que 60% du trafic aérien a repris, loin des chiffres de 2019.

Un plan contre les nuisances

Avec les autorités locales et la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile), plusieurs mesures sont dans les tuyaux pour répondre aux plaintes des riverains, qui n'étaient plus habitués à entendre les avions avec la pandémie.

"Il s'agit effectivement d'avoir des trajectoires optimisées, d'avoir des profils de montée qui diminue les nuisances sonores au sol et il s'agira également d'avoir des systèmes d'échange d'informations entre les acteurs aéroportuaires, les élus et les riverains, de façon à ce que les difficultés puissent être anticipées, détectées et résolues. On devrait élaborer d’ici à la fin de l'année un plan de prévention du bruit dans l'environnement. C'est un outil qui permet de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour atténuer les nuisances sonores aéroportuaires."

Les associations sur le pont

Est-ce un effet post-covid ? Ce qui est sûr, c'est que le trafic aérien a repris, de jour comme de nuit. Chantal Beer-Demander, la présidente de la CCNAAT (collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine), une association composée de riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

"L'organisation mondiale de la santé, dit qu'on a le droit à huit heures de sommeil. Alors commençons arrêter les vols de nuit pour au moins pendant six heures et demie, comme à Orly. Les gens peuvent dormir entre 23 h 30 et 6 h du matin. Rien que ça, on aurait gagné et on aurait la moitié des problèmes en moins. Il y a 100 000 personnes qui sont concernées par le bruit des avions à Toulouse et il y a cent mille personnes qui travaillent dans l'aéronautique. On doit bien pouvoir trouver des compromis pour réconcilier un peu la santé des riverains."