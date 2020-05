La difficile livraison des colis vers la Corse

Si vous avez passé une commande sur internet, il vous faudra probablement être un peu plus patient que d’habitude pour la recevoir. Sur le continent, près de 27 000 colis de La Poste sont en attente d’acheminement vers la Corse, un nombre qui représente près de deux jours et demi de livraisons en temps normal.

Les raisons de ces perturbations sont évidemment liées à la crise sanitaire actuelle. Depuis un mois et demi, les liaisons aéropostales entre Corse et continent sont à l’arrêt, et les acheminements se font aujourd’hui via les huit liaisons maritimes entre l’île et le continent, qui demandent plus de temps. À cela, il faut ajouter les 40% d’effectifs de La Poste qui manquent à l’appel, pour des raisons sanitaires, ou encore de garde d’enfants.

Au début de la crise, entre 3000 et 4000 colis étaient distribués en Corse chaque jour, contre 11 000 à 12 000 aujourd’hui, soit un niveau « quasiment normal » selon La Poste. Toutefois, aucune date de retour à la normale n’est avancée, en raison du contexte de déconfinement qui demeure incertain, comme l’explique Jean-Philippe Rocca, directeur du courrier de La Poste en Corse « Le stock se résorbe progressivement. C’est vrai, les chiffres peuvent paraître importants, mais je tiens à rassurer nos clients, il ne s’agit en aucun cas de colis datant du début du confinement. Pour les arrivées, nous faisons en sorte qu’il y ait un mix de produits anciens et récents ».

Parmi les points noirs de la distribution, la région ajaccienne. À Sarrola-Carcopino, dans la zone commerciale de Baleone, un drive a été mis en place par La Poste. Les clients dont le code postal est le 20167 recevront un SMS ou un mail pour les avertir de l'arrivée de leurs colis.

Les syndicats attentifs à la problématique sanitaire

Du côté des syndicats, ces 27 000 colis en attente pourraient s’expliquer par la gestion du stockage. Selon Jean Brignole, délégué STC de La Poste en Corse « Peut-être qu’ici les capacités de stockage sont insuffisantes. De les stocker autre part ce n’est donc pas une mauvaise solution, mais ça veut dire évidemment que nous n’avons pas la possibilité de les écluser au fil de l’eau… ».

Pour le syndicaliste, si cet écoulement des colis est également retardé par l’absence d’une partie des personnels de La Poste, la sécurité de ces derniers ne doit pas être remise en jeu pour autant « Nous ce qui nous importe, c’est de savoir dans quelles conditions sanitaires les choses vont se faire. _Depuis des semaines et des semaines, nous discutons avec les dirigeants de la Poste, pour qu’_en cas de montée en puissance, toutes les précaution sanitaires soient prises ».