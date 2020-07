La digue d'Anduze enfin sécurisée

La structure de 700 mètres de long menaçait de s'effondrer, elle est enfin sécurisée. L'inauguration des travaux de confortement et de sécurisation de la digue d'Anduze a eu lieu ce mercredi matin, sur la route départementale 907. Chaque jour, en moyenne, 5 000 véhicules passent dans ce secteur.

Coût de l'opération : 6 millions d'euros.

En attendant la fin des travaux, la circulation des poids lourds était interdite, une déviation avait été mise en place. Les travaux ont duré un an et demi. En mars dernier, ils avaient été suspendus à cause du confinement.

Le budget total pour ces travaux s'élève à 6 millions d'euros. Le département du Gard en finance 1,2 million.