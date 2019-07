La Dirco innove pour éviter les contresens sur la RN 145 en Creuse

Creuse, France

C'est un phénomène récurrent en Creuse : les véhicules en contresens sur la nationale 145. Plusieurs contresens sont répertoriés chaque année sur cette route très fréquentée du département (15.000 voitures et camions tous les jours). Parfois, ce phénomène cause des accidents : un blessé léger au début du mois de juillet, et il y a deux ans un octogénaire qui avait pris la RN 145 dans le mauvais sens avait causé un carambolage qui avait fait trois morts.

On essaye de réduire la possibilité de prendre des bretelles de sortie en contresens. En revanche, c'est plus difficile de lutter contre les demi-tours sur la nationale ou sur bretelle" - Jonathan Courret est le chef du district de la Dirco à Guéret.

L'Etat veut mettre le paquet pour limiter le risque : la Dirco (Direction des routes du Centre-Ouest) a installé ces derniers mois des grands panneaux 'sens interdit' sur fond jaune dans les bretelles autour de la 145, vous les avez peut-être aperçus. C'est la nouvelle étape d'un plan qui a débuté en 2012, afin d'empêcher les conducteurs de confondre une bretelle de sortie avec une bretelle d'entrée.

Première mesure prise en 2012 : dessiner des flèches au sol indiquant le sens de circulation. Ensuite, la DIRCO a amélioré la signalisation : des panneaux sens interdit ont été installés, quatre panneaux répartis à deux endroits différents de chaque bretelle de sortie. Pas suffisant pour enrayer le phénomène. Il a donc fallu faire des travaux sur les chaussées, reprendre le tracé des routes, pour rendre plus difficile les manoeuvres d'un véhicule qui voudrait s'engager dans le mauvais sens. Première fournée de travaux en 2015, deuxième en 2018 : à Saint-Vaury, La Prade et au Trois et demi.

On veut un process innovant qui n'existe nulle part ailleurs" - Jonathan Courret est le chef du district de la Dirco à Guéret.

Et puis ces derniers mois, les panneaux ont donc été changés. Dans chaque bretelle de sortie, on trouve d'abord deux panneaux sens interdits classiques, puis (quelques mètres plus loin) deux panneaux un peu plus grands sur fond jaune. Et la DIRCO veut aller plus loin, elle veut installer un dispositif innovant et a lancé un appel à projet à destination des entreprises. Leur mission : imaginer un système permettant de mieux alerter le conducteur qui roule dans le mauvais sens (à l'aide d'un système lumineux), et mieux alerter les véhicules dans le bon sens (via les panneaux à message variable), ainsi que les forces de l'ordre. Ce projet devrait se concrétiser cet automne a l'échangeur du Trois et demi. Si cette expérimentation est concluante, elle pourrait être reproduite ailleurs en creuse et en France.