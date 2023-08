La direction de l'aéroport de Biarritz chasse l'association des constructeurs amateurs d'avions

De gauche à droite : Richard Tournier président de l'ACAAL, Marc Mercader trésorier et Philippe Marchelier, secrétaire général

Virés ! Depuis 40 ans, ils sont une poignée de passionnés à construire ou rénover de petits avions anciens et de collection, dans le hangar qu'ils ont eux-mêmes financé en bordure de piste, sur le domaine public de l'aéroport de Biarritz Pays Basque, situé administrativement sur la commune d'Anglet. En ce caniculaire mois d'août 2023, c'est un coup de froid qui s'est abattu sur la petite association d'une vingtaine de membres actifs. Par courrier, la direction de l'aéroport leur donne jusqu'au 31 décembre pour quitter les lieux. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) n'est pas renouvelée. Par contrat, l'aéroport est dans son bon droit, mais les membres de l'association ne comprennent pas une telle décision.

Soupçons de stratégie financière

"Aucune alternative sérieuse n'est proposée" déplore Richard Tournier, le président de l'ACAAL. Cet ancien pilote professionnel insiste : "L'ACAAL est la première victime de la politique ouvertement énoncée de supprimer toute activité d'aviation légère sur la plateforme au profit de projets vagues et semblant dénués de bon sens aéronautique ou économiquement viable". Richard Tournier soupçonne la direction de l'aéroport de vouloir récupérer les 400 m² du hangar de l'association, pour les louer à une entreprise privée et ainsi dégager des ressources financières. Une stratégie que l'ACAAL a du mal à comprendre puisque l'aéroport vient de récupérer les anciens hangars de la société Dassault d'une surface de 5 000 m².

Hangar de 400m² d'une valeur de 100 000 euros © Radio France - Paul Nicolaï

"Pour nous, cette décision est une douche froide" explique Marc Mercader. Le trésorier de l'association, lui-même instructeur pilote, précise qu'il "ne sait pas quoi faire de son avion". Sans doute frauda-t-il vendre les appareils qui ne pourront trouver un nouveau bercail de ce type capable d'associer garage et entrepôt. "Et encore, on va les brader, car ils ne valent pas grand-chose" reconnait Philippe Marchelier, secrétaire général de l'association.

Communiqué de la direction de l'aéroport

La direction de l'aéroport n'a pas souhaité répondre à nos questions. Un communiqué nous a été envoyé. Le voici : "La SCI des Constructeurs Amateurs occupe un hangar implanté sur le domaine public de l'aéroport de Biarritz - Pays Basque. Sont hébergés par cette société quelques avions appartenant à des propriétaires privés. La convention d'occupation arrive à terme le 31 décembre 2023. En vue de l'attribution d'une nouvelle autorisation d'occupation temporaire du domaine public, d'une durée de 5 ans, une procédure réglementaire de sélection de candidats a été engagée fin juillet 2023. Cette procédure intervient dans le cadre de l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 applicable à la propriété des personnes publiques et relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique."

Les appareils sont retapés puis certifiés © Radio France - Paul Nicolaï