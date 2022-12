La Dordogne en vigilance jaune à la neige-verglas, appel à prudence sur les routes

Sur la route entre Périgueux et Thenon, ce lundi soir.

La neige tient sur la route ce lundi 12 décembre au soir en Dordogne, sur de nombreux axes du département, après que des flocons sont tombés sur le Bergeracois en début d'après-midi, puis sur une grande partie du département en début de soirée. C'est surtout sur le réseau secondaire des petites départementales que les autorités lancent un appel à la prudence. Du verglas pourrait se former dans la soirée et la nuit.

Le Conseil départemental de la Dordogne avait déjà sorti les saleuses sur la D704 la semaine dernière, elles sont de nouveau en service ce lundi soir : "Le Département traite actuellement la RD939 entre Brantôme et Périgueux, la RD675 entre Nontron et Saint-Mathieu, le secteur de Lanouaille (D704) et de Thenon (RD6089). Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation".

Vinci Autoroutes lance également un appel à la prudence. Selon Météo France, les températures devraient connaître un redoux dans la nuit et mardi matin, laissant espérer qu'il n'y ait pas trop de verglas sur les routes, mais la gendarmerie lance un appel à la vigilance pour tous ceux qui prennent la voiture ce soir et demain matin.