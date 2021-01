Depuis ce vendredi matin et jusqu'à samedi matin, le département de la Dordogne est placé en vigilance jaune neige et verglas.

La Dordogne placée en vigilance jaune neige et verglas

C'est la seconde fois depuis le début de la semaine que le Périgord est place en vigilance jaune neige et verglas. L'alerte de Météo-France est entrée en vigueur ce vendredi matin à 6 heures. La nuit de vendredi à samedi risque d'être particulièrement froide avec des températures comprises entre -3 et -1°C . Météo-France prévient que d'importantes plaques de verglas risquent de se former sur les routes à la suite des précipitations de ce vendredi, notamment sur le réseau secondaire.

La vigilance est entrée en vigueur ce vendredià 6 heures. - Météo-France

Lors de la précédente vigilance jaune, en début de semaine, une dizaine d'accidents se sont produits. Deux personnes sont mortes dans ce accidents liés au verglas.