Maritime : vers une DSP Corso-Sarde

Le Président de l'Office des transports et son homologue Sarde, ont signé un protocole d'accord ce mercredi à la Collectivité Territoriale de Corse. Cette délégation de service public concerne deux lignes. Bonifacio / Santa-Teresa di Gallura et Propriano / Porto-Torres.

Ça y est ! Déclaration d'intention signée pour le lancement des lignes maritimes corso-sarde #cuuperazione #mediterraniu #avanzemu pic.twitter.com/TtmJVtXp2j — Jean Felix Acquaviva (@JF_Acquaviva) February 22, 2017

Au mois de Janvier dernier Jean-Felix Acquaviva s'était rendu à Cagliari pour évoquer ce sujet avec Massimo Deiana . Selon les deux élus, cette continuité territoriale présente un véritable intérêt pour les deux îles. Aujourd'hui le service maritime entre la Corse et la Sardaigne est exclusivement assuré par des opérateurs privés. Cela veut dire qu'à n'importe quel moment ils peuvent décider d'interrompre les rotations. Particulièrement en période hivernale, lorsqu'elles sont le moins rentables. Une continuité territoriale entre les deux îles offrirait des garanties au niveau de la régularité et de la qualité du service proposé. La délégation de service public s'articulera en deux lignes. Une entre Bonifacio et Santa-Teresa di Gallura pour les passagers, gérée par la région autonome de Sardaigne. 300 000 personnes l'empruntent chaque année. L'objectif avec la nouvelle DSP est de passer à 500 000. La Collectivité Territoriale de Corse gèrera la ligne entre Propriano et Porto-Torres destinée au fret. Elle devrait permettre de stabiliser le transport de marchandise entre les deux îles, mais aussi de désengorger le port de Bonifacio dont les infrastructures ne sont pas adaptées à cet usage, particulièrement en période estivale. Jean Félix Acquaviva et Massimo Deiana ont également évoqué la possibilité d'étendre la mesure à l'aérien dans le futur. Aujourd'hui pour se rendre à Cagliari dans le sud de la sardaigne il faut une heure de bateau et 6 à 7 heures de voiture.

Faire les bons choix…

Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio :

_« Ce que je souhaite pour Bonifacio et Propriano, c’est qu’on fasse les bons choix pour qu’il y est une pertinence économique, une pertinence de trafic. Au regard de la configuration de Bonifacio, il faut plutôt aller sur le véhicule léger, touristique ou petite marchandise. Propriano semble plus adapté pour avoir le trafic plus important, semi-remorque, etc…Je participerai volontiers à une réflexion, il faut ensuite que derrière nos désidérata d’élus il y ait une réalité de terrain. Aujourd’hui on a 300 000 passagers sur Bonifacio, je crois qu’on peut ambitionner 400 à 500 000 passagers sans soucis. Je crois que ce point de départ aujourd’hui est un symbole fort.

