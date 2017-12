La Fédération des Usagers de la Bicyclette lance en 2017 le premier Baromètre des villes cyclables "Parlons Vélo". Plus de 113.000 personnes ont expliqué leurs conditions de circulation à vélo. L'enquête permettra de connaitre les principales difficultés rencontrées par les cyclistes.

Les Assises de la mobilité se terminent ce mercredi à Paris. Parmi les sujets abordés, il y avait le vélo et sa place dans la ville. A cette occasion, la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), publie le premier Baromètre des villes cyclables "Parlons Vélo". Plus de 113.000 personnes dans toute la France ont répondu à l'enquête de la FUB. L'analyse des réponses va permettre de mieux connaitre la pratique du vélo mais aussi les freins qui empêchent les gens de se déplacer à vélo. En s'appuyant sur ces constats, la FUB fait une série de propositions.

La sécurité : il faut des voies dédiées

Pour 80% des personnes qui ont répondu à l'enquête "il est important d'être séparé du trafic motorisé quand on roule à vélo".

Pour 90% des personnes sondées "les conditions actuelles ne permettent pas aux enfants ou aux personnes âgées de se déplacer à vélo en sécurité".

Bienveillance : les automobilistes ne respectent pas les cyclistes

Des voitures et des deux roues motorisées sont souvent garés sur des pistes cyclables, constatent 90% des personnes interrogées. Pour 92% d'entre-elles, les conducteurs de véhicules motorisés ne respectent pas ceux qui se déplacent à vélo.

Le stationnement : les vols de vélos sont trop fréquents

Il n'est pas facile de garer son vélo près des gares ou stations de transport en commun, indique 80% des sondés. Ils sont 92% à avoir peur de se faire voler ou dégrader leur vélo et ils estiment qu'il y a trop de vols.

Les propositions de la Fédération des Usagers de la Bicyclette

La Fédération des usagers de la Bicyclette (FUB) demande à l'Etat qu'on imagine et teste des "territoires pilotes, 100% cyclables". Elle souhaite que les enfants apprennent à rouler en vélo dès l'école primaire et que cela se fasse dans le cadre de l'école. Elle réclame aussi "un plan de stationnement intermodal sécurisé et un plan de lutte contre le vol de vélos".

Pourquoi on ne fait pas de vélo

Ceux qui ne font pas de vélo ont été 8% à répondre à l'enquête. Ils expliquent qu'ils ne font pas de bicyclette parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables et qu'il y a trop de deux roues motorisés ou de voitures. Un peu moins d'un quart des personnes interrogées estiment aussi qu'elles habitent trop loin de leur lieu de travail ou d'étude pour s'y rendre en vélo.