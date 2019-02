Voyageurs et élus contre la fermeture d'un guichet à Pagny-sur-Moselle

Une pétition sur internet a obtenu, en dix jours, près de 900 signatures contre le projet de fermeture du guichet de la gare SNCF de Pagny-sur-Moselle. Le maire de la commune et le président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle soutiennent les opposants.

A la gare de Pagny-sur-Moselle, le guichet et les services d'accueil seront remplacés par une borne automatique au mois de mars.

Pagny-sur-Moselle, France

La fermeture de l'accueil en gare TER de Pagny-sur-Moselle, entre Nancy et Metz, est programmée pour le 8 mars.

"Mon poste disparaît, et je crois que je vais quitter la SNCF", raconte la jeune femme qui accueille, pour quelques jours encore, les clients de passage. Les voyageurs, ici, devront bientôt passer par internet ou se rendre dans des gares plus importantes pour parler à des agents.

La décision de la SNCF de fermer ce guichet de Pagny-sur-Moselle a été prise en concertation avec la Région Grand-Est, qui finance aujourd'hui 70% du réseau ferroviaire régional et gère l'offre de transports.

Pas assez de clients et des nouvelles pratiques

Mettre fin à la présence physique dans cette gare intermédiaire de la ligne lorraine la plus fréquentée fait suite à un constat chiffré : "Nous avons 3 clients à l'heure dans notre gare, selon la SNCF", note le maire de Pagny-sur-Moselle. René Bianchin souligne cependant l'importance de maintenir "un service clientèle notamment pour les personnes âgées".

"Personnellement, je ne vois pas clair et sur les bornes automatiques, je ne suis pas du tout à l'aise", raconte cette retraitée qui réside à Pagny-sur-Moselle : "Demain, sans guichet, je pense que je ne prendrais pas mon billet avant de monter dans le train".

Le maire de la commune affirme avoir reçu le soutien du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le socialiste Mathieu Klein, mais "pas de réponse au courrier envoyé au président de la Région", Jean Rottner (LR).

Internet et bornes automatiques

A Pagny-sur-Moselle, des clients de la SNCF et les élus du conseil municipal rejettent le projet. L'association "Les sonneurs de la côte", fondée par des anciens cheminots du secteur, a lancé une pétition mise en ligne. Résultat : 900 signatures en dix jours.

De son côté, la SNCF précise : "Tous les moyens seront mis en œuvre pour préparer, orienter et informer nos clients. Les titres de transport s’achèteront sur l’actuel distributeur automatique de billets régionaux sur le quai 1 et le distributeur placé dans le hall sera installé prochainement à l’extérieur entre l’abri vélos et le bâtiment voyageurs."

Pour parler à un agent, l'entreprise ferroviaire renvoie les voyageurs aux guichets des "gares encadrantes" du secteur, c'est-à-dire Metz et Pont-à-Mousson, où des "conseillers de vente" resteront "à disposition des clients".

En France, le volume des ventes de billets SNCF sur internet a dépassé celui des transactions aux guichets, selon les chiffres de l'entreprise ferroviaire. Les accueils des petites gares de proximité ont tendance à disparaître un peu partout. "Mais certaines régions ont tout de même choisi de les maintenir", affirme le maire de Pagny-sur-Moselle...