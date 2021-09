La fermeture de la RD 921 va obliger les habitants du Pays Toy à un détour d'une heure et demi.

La vie des habitants du Pays Toy va être lourdement perturbée par les travaux qui commencent lundi dans les gorges de Luz. Pour trois semaines, la D 921 sera totalement fermée de jour comme de nuit, y compris les week-ends. Cette route est régulièrement affectée par des chutes de pierres sur la commune de Chèze. Des travaux avaient déjà eu lieu en 2016, 2017 et 2018 mais une nouvelle étude géotechnique réalisée l’an dernier a révélé neuf secteurs à risque. De gros cailloux menacent de tomber sur la route. "Il s'agit d'un risque létal", avertit le Préfet des Hautes-Pyrénées Rodrigue Furcy. Des travaux de purge, de minage, et de pose de grillages vont dont avoir lieu.

Pour les habitants, c'est comme un nouveau confinement

Pour descendre sur Argelès-Gazost, les habitants du haut de la vallée devront faire un détour d'une heure et demi par le col du Tourmalet. Pour éviter des trajets interminables, une organisation particulière est mise en place pour les écoliers. Les lycéens du haut de la vallée par exemple, vont devenir internes à la semaine sur Argelès. Certains enseignants du 1er degré ont aussi échangé leurs postes entre le nord et le sud des gorges.

La grosse inquiétude portait sur la santé. Finalement, un médecin urgentiste sera présent 24 heures sur 24 et deux médecins devront se charger des soins ambulatoires. Une astreinte renforcée est mise en place chez les pompiers à Luz-Saint-Sauveur, Barrège et Gavarnie avec un pré-positionnement de matériel lourd en cas d'évènement majeur. Le PGHM et les CRS assureront la couverture aérienne s'il y a besoin d'effectuer une évacuation. Les services du Département devront s'assurer du déneigement du col. En cas d'incident grave, les travaux seront stoppés et la D 921 pourra rouvrir relativement rapidement.

4500 véhicules empruntent chaque jour cette D 921

La première tranche des travaux, pour un montant de 689 000 euros est la plus urgente. Il devrait y en avoir deux autres pour traiter tous les secteurs à risque, sans doute en 2023 et 2025. Tout est financé par l'Etat à travers le plan "Avenir Montagne". La petite commune de Chèze n'avait évidement pas les moyens de supporter un tel chantier. "Il y aura un impact sur le tourisme", reconnait Raymond Theil, le maire d'Esterrre qui représente les maires du haut de la vallée. "Certains hôtels et restaurants ont décidé de fermer durant cette période de travaux parce qu'il n'y aura plus de clients. Ils sont aussi impactés par rapport à leurs salariés qui résident sur Argelès et qui ne peuvent pas venir sur Luz."

Rappel du calendrier de fermeture de la route D 921

Du 27 septembre au 16 octobre 2021 : fermeture totale.

Du 18 octobre au 5 novembre, la circulation sera fermée en journée mais ouverte sous alternat en fin de journée à partir de 17h et jusqu’à 9h le matin ainsi que les week-ends.

Pendant les 6 semaines qui suivront, soit du 8 novembre à mi-décembre 2021, la circulation sera ouverte sous alternat avec des coupures ponctuelles.