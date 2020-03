La fermeture des ponts de Mauves entraîne des bouchons à Thouaré-sur-Loire

C'est l'effet papillon. La fermeture des ponts de Mauves pour des travaux entraîne des difficultés de circulation à Thouaré-sur-Loire. En effet, une bonne partie des 4 500 véhicules qui empruntaient les ponts de Mauves sont contraints de passer par le pont de Thouaré. La commune de la métropole nantaise devait déjà faire face à des embouteillages le matin et le soir mais ces travaux à Mauves-sur-Loire aggrave leur situation.

Des nuisances pour les riverains

Les personnes qui habitent près du Pont-de-Thouaré se plaignent du bruit des moteurs des voitures mais aussi de la pollution supplémentaire engendrée par ce nouveau flux de voitures. "Si on se met dans la cour, on ne s'entend pas. Et la pollution de l'air est plus importante", observe Daniel, qui réside à quelques mètres seulement du pont. Même s'il comprend que des travaux sont nécessaires sur les ponts de Mauves, il constate plus de nuisances chez lui, à Thouaré-sur-Loire.

Les commerçants plutôt satisfaits

En revanche, la plupart des commerçants du centre-ville se disent plutôt satisfaits car le passage est plus important. "Dans la journée, nous voyons beaucoup de nouveaux visages et donc plus de clients car en passant par là ils en profitent pour faire leurs achats", se réjouit Victor, le gérant de la maison de la presse, tout en pensant aux désagréments pour les automobilistes.

Des feux tricolores pour réguler la circulation

Pour désengorger le pont de Thouaré et fluidifier le trafic routier, le conseil départemental a mis en place des feux tricolores aux heures de pointes au niveau du rond-point du côté sud de la Loire. Les véhicules sortant du pont de Thouaré ont la priorité sur ceux circulant sur la Levée de la Divatte.