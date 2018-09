Sète, France

Depuis lundi dernier, la fermeture du Pont Sadi-Carnot occasionne de grosses difficultés de circulation aux entrées Est de Sète . "C'est la pagaille, c'est infernal , j'ai mis 3O minutes, là ou je mets d'habitude cinq minutes ,"ces automobilistes arrêtés sur le pont de la gare frisent la crise de nerf, "le problème ce ne sont pas les travaux du pont , c'est le plan de circulation qui n'est pas le bon" affirme ce chauffeur de taxi , ils auraient du demander à ceux qui circulent beaucoup dans Sète".

22 000 véhicules par jour

Ces critiques font bondir Vincent Sabatier, l'élu de la ville de Sète en charge de la circulation :"on a fait une réunion de concertation en juin où il y avait 60 personnes et aujourd'hui ils sont 2000 à critiquer ( allusion aux 2000 personnes qui ont signé une pétition )," l'élu reconnait qu'il y a bien eu un gros couac lundi mais" c'est de la faute de l'entreprise qui devait mettre en place toute la signalétique ,qui ne l'a pas fait pendant le week-end mais lundi matin, c'était forcement trop tard", accuse-t-il., "on a repris les choses en main".

Un plan de circulation modifié

Depuis les panneaux sont installés et des modifications du plan de circulation ont été mises en place, des feux tricolores plus longs, une double voie de circulation rue Jules Vallès et à venir une séparation des flux de trafic au niveau de l'échangeur routier Clemenceau et devant la gare mais comme le dit Vincent Sabatier, "il faut bien faire passer ailleurs les 22 000 véhicules qui empruntent chaque jour le pont Sadi-Carnot, c' est le pont le plus fréquenté de la ville, c'est celui sur lequel passe la RD 2 qui vient de Balaruc et qui va ensuite vers les Hôpitaux du bassin de Thau.

Un pont très dégradé

Le Pont Sadi-Carnot date de 1961 , c'est un pont métallique basculant de type SCHERZER ,qui est levé deux fois par jour pour laisser passer les bateaux , c'est aussi un pont routier qui s'est beaucoup dégradé ces dernières années, au point d'ailleurs que la circulation a été limitée aux véhicules et donc aux poids lourds de moins de 19 tonnes.

Le pont Sadi Carnot appartenait à l'Etat, c'est la Région Occitanie qui en est propriétaire désormais comme des autres ponts de Sète et qui après expertise a décidé de le remplacer. "Des travaux d'entretien ne suffisaient pas, il est en trop mauvais état , explique Mathieu Schwebel, responsable des travaux sur les ponts à la Région Occitanie, il va être remplacé par un pont du même style qui pourra supporter le passage de camions plus lourds. La construction de ce nouveau pont a commencé.

10 mois de travaux

L' actuel pont Sadi-Carnot va être démonté à partir de lundi prochain , lundi 10 septembre , mais ce n'est que le début des travaux. " C'est la phase la plus simple et la plus rapide , car après explique Mathieu Schwebel, "il va falloir consolider les fondements du pont pour pouvoir y installer le nouveau pont métallique de 47,5 mètres de long et de près de 900 tonnes, et comme c'est un pont levant, il y a toute l'installation des mécanismes de manœuvre du pont, c'est toute la différence avec un pont classique ,ce qui justifie les 10 mois de travaux."

C'est un investissement important de 9 millions d'euros financés à part égale par la Région Occitanie ,le département de l' Hérault et l' agglo Sète Agglopôle .

Les travaux sur le Pont Sadi Carnot ont débuté © Radio France - Pascale Viktory