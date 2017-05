Ardèche : la fermeture du tunnel du Roux inquiète les habitants de Saint-Cirgues-en-Montagne

Le tunnel du Roux sur la route de Montpezat-sous-Bauzon à Saint-Cirgues-en-Montagne sera fermé pour travaux de ce mardi 9 mai jusqu'au 24 septembre. Un coup dur pour la saison estivale à Saint-Cirgues-en-Montagne.

Le conseil départemental de l'Ardèche poursuit les travaux dans le tunnel du Roux. Ces travaux débutés en 2015 se termineront à l'automne prochain.

Réparer la voûte

Le tunnel du Roux construit au début du XXème siècle pour le chemin de fer n'est pas un tunnel étanche. Il connait de forts ruissellements qui endommagent la voûte et le pied de voûte. Les travaux consistent donc à nettoyer, à drainer l'eau de ruissellement et à terminer en passant une couche de béton. Il s'agit pour cette année de travailler sur 2300 mètres. Les deux dernières tranches seront réalisées en une saison. C'est pour ça que les travaux vont durer tout l'été pour un coût d'un million deux cent mille euros.

L'inquiétude des habitants

Le village de Saint-Cirgues-en-Montagne © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Mais les habitants ne l'entendent pas de cette oreille. Ils craignent une saison estivale difficile. Le tunnel représente un accès direct et simple au village notamment pour les caravanes et les camping-cars. Les professionnels du tourisme savent que la clientèle de passage sera absente puisque la déviation évite Saint-Cirgues.

On n'aurait pas dû fermer le tunnel durant toute la saison explique Déborah qui tient l'hôtel restaurant "le parfum des bois"

Un tunnel à circulation très restreinte

Le tunnel du Roux long de 3,3 kilomètres a été construit au début du XXème siècle pour le chemin de fer. Il devait faire partie des ouvrages de la ligne le Puy-en-Velay/Vogüé. Mais la ligne n'a jamais été réalisée et le tunnel est resté sans voir passer de train. Après la seconde guerre mondiale, il est reconverti en tunnel routier. Mais depuis la catastrophe du Mont Blanc (l'accident qui a fait 39 morts en mars 1999), il est interdit aux bus, aux poids lourds, aux cyclistes, aux piétons. Seules les voitures et camping-cars peuvent l'emprunter. Les travaux seraient trop lourds pour y faire passer tous les véhicules. Les habitants de Saint-Cirgues s'en plaignent et constatent que les bus de tourisme aujourd'hui évitent leur village.